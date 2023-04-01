Nguyên nhân ô tô bị dán kín băng vệ sinh khi đỗ trên đường ở Bắc Giang

Xã hội 01/04/2023 16:55

Vào ngày 1/4, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một chiếc xe ô tô 5 chỗ màu trắng bị dán băng vệ sinh xung quanh kính xe đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 1/4, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một chiếc ô tô 5 chỗ màu trắng bị dán băng vệ sinh xung quanh kính xe. Qua tìm hiểu, vụ việc trên xảy ra tại phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Nhiều tài khoản bình luận, có thể, chủ xe đã dừng đỗ trước cửa một cơ sở kinh doanh nên bị trả đũa. Một số người quan sát hình ảnh, phát hiện chiếc xe đang dừng đỗ tại phần đường có vạch mắt võng, nên có thể đã bị dán băng vệ sinh để "nhắc nhở".

Nguyên nhân ô tô bị dán kín băng vệ sinh khi đỗ trên đường ở Bắc Giang - Ảnh 1
Hình ảnh ô tô bị phủ kín băng vệ sinh - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, đến chiều ngày 1/4, ông Trần Văn Công – Trưởng Công an phường Ngô Quyền (TP Bắc Giang) xác nhận, một ô tô đỗ ngoài đường trên địa bàn phường bị người nào đó dùng băng vệ sinh dán kín phần kính xe.

Ô tô nhãn hiệu Hyundai i10 đỗ ở đường Đặng Thị Nho (phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang) bị ai đó dán băng vệ sinh lên kính xe. Sau khi nhận được thông tin, công an phường đã đến hiện trường lập biên bản và xác minh vụ việc.

Chủ xe Hyundai i10 là một người dân sống ở một chung cư cạnh đó. Nơi đỗ xe là nơi tiếp giáp giữa 2 tòa chung cư. “Hiện chúng tôi vẫn đang xác minh, tìm kiếm người dán băng vệ sinh lên xe để xử lý vụ việc”, ông Công cho hay.

Về việc ô tô có dừng đỗ đúng quy định hay không, ông Công cho hay, vấn đề này, công an phường đã mời lực lượng CSGT xuống hỗ trợ để xác minh.

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