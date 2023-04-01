Vào chiều 1/4, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết đã vào cuộc xác mình thì vụ việc "người lạ tới cổng trường báo tin cha mẹ gặp nạn, phát bóng bay, dụ dỗ học sinh lên xe".

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết sau khi vào cuộc xác mình thì vụ việc "người lạ tới cổng trường báo tin cha mẹ gặp nạn, phát bóng bay, dụ dỗ học sinh lên xe" như nhiều thông tin đăng tải trong những ngày qua là không có. Qua xác minh, anh NTQ, cha của bé NKP, cho biết cháu P đã thừa nhận câu chuyện trên chỉ là do cháu tưởng tượng ra để gia đình lo lắng, từ đó đến đón cháu đúng giờ tan trường.

Vào ngày 31/3 Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho biết thông tin về vụ việc một học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (ở quận Liên Chiểu) bị người lạ tới cổng trường phát bóng bay, dụ dỗ lên xe để chở tới bệnh viện nơi ba mẹ bị tai nạn. Ngay khi có thông tin, sở đã làm việc với Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi để nắm tình hình. Thông tin cha mẹ gặp nạn, dụ học sinh đến bệnh viện ở Đà Nẵng là do tưởng tượng - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Trước đó, theo thông tin từ báo Công an TP. Đà Nẵng, vào chiều ngày 28/3, một em học sinh lớp 4/7 đang đứng ở cổng trường thì bị một người đàn ông lạ mặt tới nói: "Ba của em bị tai nạn" và bảo em này cùng "đi đến bệnh viện thăm ba". Tuy nhiên, em học sinh này không nghe lời. Đối tượng lạ tiếp tục dụ dỗ học sinh sẽ cho bóng cười, nhưng em HS này cảnh giác, cương quyết không đi cùng người lạ. Sự việc sau đó được em học sinh này kể lại cho ba mẹ nghe.

Ngay sau đó, phụ huynh em học sinh đã phản ánh lại với giáo viên chủ nhiệm (GVCN) lớp. Sau khi nghe GVCN báo cáo lại sự việc, BGH nhà trường đã chỉ đạo GVCN các lớp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở học sinh sau giờ tan học, nếu ba mẹ chưa đón thì ngồi đợi ở các ghế đá trong sân trường, không ra khỏi cổng trường, không tiếp xúc với người lạ; cũng như tuyệt đối không cung cấp thông tin về ba mẹ, số điện thoại; đặc biệt không được đi theo người lạ. Hiện vụ việc đang được nhà trường phối hợp với Công an P. Hòa Khánh Nam, Công an Q.Liên Chiểu tiến hành xác minh, làm rõ. Thời gian vừa qua, Sở GD-ĐT Đà Nẵng thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị, trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đề cao cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo của đối tượng xấu; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Công an địa phương thực hiện nghiêm túc các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh trường học.

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