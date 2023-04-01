Thực hư thông tin cha mẹ gặp nạn, dụ học sinh đến bệnh viện ở Đà Nẵng

Xã hội 01/04/2023 15:15

Vào chiều 1/4, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết đã vào cuộc xác mình thì vụ việc "người lạ tới cổng trường báo tin cha mẹ gặp nạn, phát bóng bay, dụ dỗ học sinh lên xe".

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết sau khi vào cuộc xác mình thì vụ việc "người lạ tới cổng trường báo tin cha mẹ gặp nạn, phát bóng bay, dụ dỗ học sinh lên xe" như nhiều thông tin đăng tải trong những ngày qua là không có.

Qua xác minh, anh NTQ, cha của bé NKP, cho biết cháu P đã thừa nhận câu chuyện trên chỉ là do cháu tưởng tượng ra để gia đình lo lắng, từ đó đến đón cháu đúng giờ tan trường.

Vào ngày 31/3 Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho biết thông tin về vụ việc một học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (ở quận Liên Chiểu) bị người lạ tới cổng trường phát bóng bay, dụ dỗ lên xe để chở tới bệnh viện nơi ba mẹ bị tai nạn. Ngay khi có thông tin, sở đã làm việc với Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi để nắm tình hình.

Thực hư thông tin cha mẹ gặp nạn, dụ học sinh đến bệnh viện ở Đà Nẵng - Ảnh 1
Thông tin cha mẹ gặp nạn, dụ học sinh đến bệnh viện ở Đà Nẵng là do tưởng tượng - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an TP. Đà Nẵng, vào chiều ngày 28/3, một em học sinh lớp 4/7 đang đứng ở cổng trường thì bị một người đàn ông lạ mặt tới nói: "Ba của em bị tai nạn" và bảo em này cùng "đi đến bệnh viện thăm ba". Tuy nhiên, em học sinh này không nghe lời. Đối tượng lạ tiếp tục dụ dỗ học sinh sẽ cho bóng cười, nhưng em HS này cảnh giác, cương quyết không đi cùng người lạ. Sự việc sau đó được em học sinh này kể lại cho ba mẹ nghe.

Ngay sau đó, phụ huynh em học sinh đã phản ánh lại với giáo viên chủ nhiệm (GVCN) lớp. Sau khi nghe GVCN báo cáo lại sự việc, BGH nhà trường đã chỉ đạo GVCN các lớp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở học sinh sau giờ tan học, nếu ba mẹ chưa đón thì ngồi đợi ở các ghế đá trong sân trường, không ra khỏi cổng trường, không tiếp xúc với người lạ; cũng như tuyệt đối không cung cấp thông tin về ba mẹ, số điện thoại; đặc biệt không được đi theo người lạ. Hiện vụ việc đang được nhà trường phối hợp với Công an P. Hòa Khánh Nam, Công an Q.Liên Chiểu tiến hành xác minh, làm rõ.

Thời gian vừa qua, Sở GD-ĐT Đà Nẵng thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị, trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đề cao cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo của đối tượng xấu; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Công an địa phương thực hiện nghiêm túc các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh trường học.

Hành trình trốn chạy của giám đốc sát hại nữ kế toán

Hành trình trốn chạy của giám đốc sát hại nữ kế toán

Tổ công tác của Phòng CSGT phối hợp cùng Công an thành phố Pleiku đã phát hiện, bắt giữ Yang Zhong Wu khi nghi phạm đang trốn trong shop quần áo.

Xem thêm
Từ khóa:   Lừa đảo cha mẹ gặp nạn để dụ học sinh lừa đảo học sinh tin nóng tin moi tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 58 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 38 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt