Sức khỏe hiện tại của sản phụ trong vụ cháy xe cứu thương: 'Vẫn chưa thể tiên lượng được khả năng phục hồi'

Xã hội 01/04/2023 11:33

Liên quan đến vụ cháy xe cứu thương ở Điện Biên, nữ bệnh nhân Lò Thị D (30 tuổi) bị câm, điếc bẩm sinh. Sau khi sinh em bé ít ngày, chị bị trầm cảm và được chẩn đoán ung thư tuyến giáp, đang trên đường xuống Hà Nội khám bệnh.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào tối ngày 31/3, ông Vũ Văn Hải - Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên - chia sẻ, bệnh nhân vẫn trong trạng thái sốc bỏng và đang được điều trị tích cực nên chưa thể tiên lượng được về tình trạng phục hồi.

Ông Hải cho biết: "Bệnh nhân hiện phải điều trị đồng thời nhiều bệnh nên phải sau 1 tuần mới có thể biết được khả năng phục hồi. Trước đó, bệnh nhân đang điều trị bệnh về tuyến giáp nhưng đã bỏ thuốc trong một thời gian dài".

Về việc xe cứu thương "0 đồng" của một tổ chức thiện nguyện chở bệnh nhân bốc cháy, ông Vũ Văn Hải cho biết, đó là việc không mong muốn nhưng có thể khẳng định, xe này đủ điều kiện để vận chuyển bệnh nhân. 

"Chiếc xe này đã được các cơ quan chức năng cấp phép, đủ điều kiện hoạt động như xe cứu thương. Trước đó, xe này đã vận chuyển rất nhiều bệnh nhân nghèo từ Hà Nội đi các tỉnh miền núi phía Bắc. Tại Điện Biên, đây là chuyến thứ 2 và sự việc không may đã xảy ra", ông Hải cho biết thêm.

Sức khỏe hiện tại của sản phụ trong vụ cháy xe cứu thương: 'Vẫn chưa thể tiên lượng được khả năng phục hồi' - Ảnh 1Sức khỏe hiện tại của sản phụ trong vụ cháy xe cứu thương: 'Vẫn chưa thể tiên lượng được khả năng phục hồi' - Ảnh 2

Sau khi xảy ra vụ cháy xe cứu thương, sản phụ Lò Thị D được xác định bỏng nhiệt toàn thân, trên 40% (cấp độ 1-2) - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào sáng ngày 31/3, chiếc xe cứu thương "0 đồng" chở bệnh nhân lên tuyến trên, vừa ra khỏi cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên thì bị cháy dữ dội.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã huy động xe chữa cháy cùng cán bộ đến hiện trường dập lửa. Ít phút sau, ngọn lửa được khống chế tuy nhiên nữ bệnh nhân trên xe bị bỏng 40%.

Sức khỏe hiện tại của sản phụ trong vụ cháy xe cứu thương: 'Vẫn chưa thể tiên lượng được khả năng phục hồi' - Ảnh 3
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Dân Trí

Nạn nhân được xác định là chị Lò Thị D (30 tuổi, ở xã Thanh Xương, huyện Điện Biên) bị mắc bệnh câm điếc bẩm sinh, sau khi sinh con được hơn 20 ngày thì sức khỏe suy yếu nên gia đình đã cho nhập viện. Các bác sĩ chẩn đoán Lò Thị D nghi bị ung thư tuyến giáp, chỉ định chuyển tuyến đi Hà Nội và đã được Khoa cấp cứu bệnh viện kết nối xin cho 1 chuyến xe miễn phí.

Anh Lò Văn Thắng, chồng của bệnh nhân cho biết: Khi xảy ra sự việc, anh chỉ cố kéo vợ khỏi đám cháy. Số tiền mang theo để chữa trị cho vợ khoảng 13 - 14 triệu đồng để trong túi áo vẫn còn để lại trên xe.

Nguyên nhân xe cứu thương bốc cháy khiến một sản phụ câm điếc bị bỏng nặng

Nguyên nhân xe cứu thương bốc cháy khiến một sản phụ câm điếc bị bỏng nặng

Vụ hỏa hoạn khiến 1 sản phụ bị bỏng nặng xảy ra vào khoảng hơn 10h sáng 31/3, tại phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

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