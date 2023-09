Cụ thể, tối ngày 30/3, các lực lượng của Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ Yang Zhong Wu, nghi phạm sát hại nữ kế toán của công ty là chị Lý Thị M. (SN 1993, ngụ tại thị xã Tân Uyên, Bình Dương), khi đối tượng đang ở một cửa hàng quần áo trên đường Lê Duẩn, phường Phù Đổng, TP Pleiku.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 31/3, các nhân viên của cửa hàng quần áo tiếp xúc với nghi phạm Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc, Giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận) đã được cơ quan công an mời lên làm việc, lấy lời khai.

"Khi công an vào bắt, mới đưa giấy truy tìm đối tượng, thì tất cả nhân viên khi đó mới biết, đối tượng là nghi phạm giết người ở Bình Dương" – nhân viên Đoàn Thanh Sơn kể lại.

Anh Đoàn Thanh Sơn, nhân viên cửa hàng quần áo trên, cho biết vào hơn 17 giờ chiều hôm qua, trong lúc anh đang trực bán hàng thì thấy một vị khách mặc quần sọc, áo khoác đen, đội mũ đen từ trên xe khách xuống vào mua hàng. Khi vào cửa hàng, người này nói tiếng Trung Quốc nên biết đây là người nước ngoài chứ không biết là hung thủ trong vụ án chấn động dư luận đang bị cơ quan công an truy bắt.

Còn chị Vi Thị Linh, nhân viên cửa hàng, cho biết người khách trên mua hết 4 triệu đồng tiền quần áo. Sau đó, ông ta còn xin số của công an địa phương từ nhân viên. Theo các nhân viên, sau khi mua quần áo xong thì người khách không rời đi ngay mà cứ đi quanh quẩn bên ngoài cửa hàng. Đến khoảng 21 giờ, khi thấy lực lượng công an thì người này trốn vào trong kho của cửa hàng và sau đó bị lực lượng công an bắt giữ.

Nghi phạm Yang Zhong Wu thời điểm bị bắt - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 31/1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, đơn vị đã lấy lời khai ban đầu của Yang Zhong Wu, Giám đốc Công ty Vinh Nhuận, nghi phạm vụ án.

Tại cơ quan công an, Yang Zhong Wu khai nhận, do có mâu thuẫn với chị L.T.M. (kế toán công ty) nên hai bên xảy ra cãi vã. Cự cãi lên tới đỉnh điểm, Yang Zhong Wu đã dùng dao cắt hoa quả đâm chị M. tử vong. Gây án xong, đối tượng dùng xe ô tô bán tải bỏ trốn khỏi hiện trường, sau đó bắt xe khách lên TP Pleiku (tỉnh Gia Lai). Tại TP Pleiku, khi đang mua quần áo tại một cửa hàng, Yang bị lực lượng Công an tỉnh Gia Lai ập vào bắt giữ.

Khám xét người và hành lý đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 700 triệu đồng tiền mặt cùng một số tang vật liên quan.