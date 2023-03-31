Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố, bắt tạm giam bị can Hoàng Mạnh Hùng (50 tuổi, trú thôn Nhân Hòa, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) về tội Giết người.

Theo thông tin từ VOV, vào ngày 31/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Hoàng Mạnh Hùng, 50 tuổi, trú tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn để điều tra về hành vi giết người.

Dựa vào tài liệu của cơ quan Công an, giữa Hoàng Mạnh Hùng và bố là ông H.V.B. có mâu thuẫn từ trước. Sáng 29/3, Hùng yêu cầu bố phải đưa "sổ đỏ" nhưng ông B. không đồng ý. Đối tượng đã dùng dao chém ông B. nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Cảnh sát dẫn giải Hoàng Mạnh Hùng về cơ quan công an - Ảnh: Báo An ninh thủ đô

Đối tượng đã thừa nhận hành vi sát hại bố đẻ - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an đã vào cuộc phong tỏa hiện trường, tổ chức điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, bắt giữ Hoàng Mạnh Hùng.

Đáng chú ý, Hùng có 2 tiền án liên quan đến ma túy và không có việc làm ổn định.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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