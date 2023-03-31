Vụ xe cấp cứu bị cháy rụi ở Điện Biên: Nạn nhân bị bỏng trên 40% là sản phụ câm điếc bẩm sinh

Xã hội 31/03/2023 15:35

Sự việc xảy ra vào trưa ngày 31/3, một chiếc xe cứu thương “0 đồng” chở bệnh nhân nặng miễn phí vừa ra khỏi cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên thì bốc cháy dữ dội.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào khoảng hơn 10h ngày 31/3, xe cứu thương mang biển kiểm soát 30F-87262 chạy từ cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên ra đường Hoàng Công Chất, cạnh khu vực chợ Noong Bua, phường Noong Bua (TP.Điện Biên Phủ) thì bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Điện Biên đã điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. 

Do ngọn lửa quá mạnh và lan nhanh, nên chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn. 5 người trong xe may mắn thoát nạn, tuy nhiên có 1 người bị bỏng khá nặng.

Vụ xe cấp cứu bị cháy rụi ở Điện Biên: Nạn nhân bị bỏng trên 40% là sản phụ câm điếc bẩm sinh - Ảnh 1
Hiện trường xe cứu thương bị cháy - Ảnh: Báo Dân Việt

Cụ thể, xe cứu thương bị cháy là xe thuộc một đoàn từ thiện chuyên hỗ trợ miễn phí đưa đón bệnh nhân đi khám, chữa bệnh. Nguyên nhân ban đầu được xác định là khi xe cứu thương dừng để thay bình oxy mới thì bất ngờ bình oxy phát nổ khiến chiếc xe bị cháy. 

5 người trên xe có 1 người bị bỏng nặng hiện là bệnh nhân bị bướu cổ, trầm cảm sau sinh đang trên đường xuống Hà Nội để khám bệnh. Hiện tại bệnh nhân đã được đưa trở lại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên để tiến hành xử lý bỏng.

Vụ xe cấp cứu bị cháy rụi ở Điện Biên: Nạn nhân bị bỏng trên 40% là sản phụ câm điếc bẩm sinh - Ảnh 2
Đây là chuyến xe cứu thương “0 đồng” do 1 tổ chức thiện nguyện phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên để đưa đón những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, Anh Lò Văn Thắng, xã Thanh Xương (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), chồng của bệnh nhân bị bỏng do cháy xe cứu thương cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy trên xe cứu thương có 4 người, gồm: lái xe, cán bộ y tế và 2 vợ chồng bệnh nhân. Bệnh nhân Lò Thị D (30 tuổi) là sản phụ mới sinh con được hơn 20 ngày và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên đã được Khoa cấp cứu bệnh viện kết nối xin cho 1 chuyến xe để chuyển bệnh nhân lên tuyết trên.

Người nhà sản phụ Lò Thị D cho biết, chị D bị mắc bệnh câm điếc bẩm sinh, sau khi sinh con được hơn 20 ngày thì sức khỏe suy yếu nên gia đình đã cho nhập viện. Các bác sĩ chẩn đoán Lò Thị D nghi bị ung thư tuyến giáp và chỉ định chuyển đi Hà Nội.

Sau khi xảy ra vụ cháy xe cứu thương, sản phụ Lò Thị D được xác định bỏng nhiệt toàn thân, trên 40% (cấp độ 1-2). Chồng bệnh nhân cùng cán bộ y tế và lái xe cứu thương bị bỏng nhẹ.

Vụ xe cấp cứu bị cháy rụi ở Điện Biên: Nạn nhân bị bỏng trên 40% là sản phụ câm điếc bẩm sinh - Ảnh 3
Sau khi xảy ra vụ cháy xe cứu thương, sản phụ Lò Thị D được xác định bỏng nhiệt toàn thân, trên 40% (cấp độ 1-2 - Ảnh: Báo Lao Động

Bên cạnh đó, Thượng tá Thiều Xuân Vương, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Ngay khi nhận được thông tin, đơn vị đã huy động 3 xe chuyên dụng cùng 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

"Lực lượng chức năng đã sử dụng nước làm mát, bọt hòa không khí để nhanh chóng dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, chiếc xe đã hư hỏng hoàn toàn. Bệnh nhân bị bỏng nặng đưa đi cấp cứu đang được y bác sĩ triển khai các biện pháp điều trị tích cực", Thượng tá Vương cho hay.

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