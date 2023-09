Nữ cán bộ xã ở Bạc Liêu lấy 5 sổ đỏ của dân đi cầm lấy tiền trả nợ

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào chiều ngày 30/3, ông Huỳnh Văn Cọl, Chủ tịch UBND xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai cho biết bà Đoàn Diễm Em (SN 1980, cán bộ Văn phòng thống kê xã) đã bị cơ quan CSĐT Công an thị xã Giá Rai khởi tố bị can, cho tại ngoại về vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời bà Em cũng bị Ủy ban Kiểm tra thị ủy Giá Rai đình chỉ sinh hoạt trong vai trò ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy xã Tân Thạnh.

Cũng theo ông Cọl, hiện bà Em vẫn làm việc bình thường. “Sau khi tham khảo ý kiến từ Phòng Nội vụ thị xã, cơ quan này cho biết khi nào có kết luận điều tra của cơ quan Công an thì mới có căn cứ đình chỉ các mặt công tác sau”, ông Cọl nói.