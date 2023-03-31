Nữ cán bộ xã ở Bạc Liêu lấy 5 sổ đỏ của dân đi cầm lấy tiền trả nợ

Một nữ cán bộ xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) mang 5 sổ đỏ của dân đi cầm cố để lấy tiền trả nợ.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào chiều ngày 30/3, ông Huỳnh Văn Cọl, Chủ tịch UBND xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai cho biết bà Đoàn Diễm Em (SN 1980, cán bộ Văn phòng thống kê xã) đã bị cơ quan CSĐT Công an thị xã Giá Rai khởi tố bị can, cho tại ngoại về vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời bà Em cũng bị Ủy ban Kiểm tra thị ủy Giá Rai đình chỉ sinh hoạt trong vai trò ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy xã Tân Thạnh. Cũng theo ông Cọl, hiện bà Em vẫn làm việc bình thường. “Sau khi tham khảo ý kiến từ Phòng Nội vụ thị xã, cơ quan này cho biết khi nào có kết luận điều tra của cơ quan Công an thì mới có căn cứ đình chỉ các mặt công tác sau”, ông Cọl nói.

Trụ sở xã Tân Thạnh, nơi bà Đoàn Diễm Em công tác - Ảnh: báo Thanh Niên Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào tháng 12/2022, bà Nguyễn Thị Hồng (ngụ TP.Cần Thơ) có đơn phản ánh việc cán bộ UBND Tân Thạnh làm thất lạc 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của gia đình bà. Trong đơn, bà Hồng cho biết, vào tháng 1.2022, bà đến xã Tân Thạnh gặp cán bộ địa chính N.T.T để đưa một bộ hồ sơ làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo thừa kế, không để lại di chúc. Trong đó, có 2 sổ đỏ do cha bà Hồng đứng tên, với diện tích hơn 3.000 m2 và 755 m2. Sau đó, bà Hồng liên hệ với ông N.T.T thì ông này cho biết đã chuyển hồ sơ qua cho ông N.V.T, cán bộ Tư pháp xã Tân Thạnh, để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Khi liên lạc với ông N.V.T thì ông này cho biết đã chuyển hồ sơ cho bà Đoàn Diễm Em.

Sau thời gian chờ đợi và nhiều lần liên lạc, bà Em cho biết đã làm thất lạc hồ sơ, khi nào tìm được sẽ cho bà Hồng. Trong thời gian dài, gia đình bà Hồng vẫn không biết thông tin về 2 sổ đỏ nêu trên. Đến ngày 7/12/2022, ông Huỳnh Văn Cọl, Chủ tịch UBND xã Tân Thạnh, báo cáo vụ việc đến Thị ủy Giá Rai. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TX.Giá Rai vào cuộc điều tra, làm rõ. Theo ông Cọl, sau khi nhận được phản ánh của người dân, xã đã xác minh vụ việc thất lạc 2 sổ đỏ của bà Hồng. Tuy nhiên qua làm việc, cả 3 cán bộ xã đều cho biết không giữ 2 sổ đỏ nêu trên. Cuối năm 2022, một chủ tiệm cầm đồ ở xã Tân Phong, TX.Giá Rai (Bạc Liêu) bất ngờ tìm đến gặp ông Cọl thông báo về việc bà B.K.A (ngụ cùng địa phương) có cầm 5 sổ đỏ để mượn 95 triệu đồng, trong đó có 2 sổ đỏ của gia đình bà Hồng. Qua làm việc, bà Đoàn Diễm Em đã thừa nhận với Chủ tịch UBND xã Tân Thạnh là bã đã lấy 5 sổ đỏ của người dân đi cầm cố để lấy tiền trả nợ cá nhân.

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