Bbé trai 3 tuổi nghi bị "cha dượng" ép dùng ma túy đá đã được đưa vào Làng trẻ em SOS TP.HCM và hiện chưa thể đón con ra ngoài - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào lúc 10h30 ngày 24/3, Công an TP.HCM tiếp nhận tin báo của T.M.T. (30 tuổi, ngụ quận Tân Bình) về việc phát hiện các đoạn clip ghi lại cảnh con ruột là cháu T.N.A.T. có dấu hiệu bị bạo hành và dụ dỗ sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ ở xã Bà Điểm, Hóc Môn.

Theo anh T., do mâu thuẫn nên từ năm 2021, vợ anh là N.T.N. (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình) đã mang theo hai con là cháu T.N.A.N. (5 tuổi) và T.N.A.T. (cháu trai trong clip) bỏ đi và chung sống như vợ chồng với Bậm.

Cuối năm 2022, sau khi nghe thông tin N. sử dụng ma túy, T. đã đến đón cháu A.N. về, cháu trai A.T. tiếp tục sống cùng với N..

Lê Văn Bậm tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Đến ngày 22/3, T. phát hiện đoạn clip quay lại hình ảnh nghi vấn cháu A.T. bị N. và Bậm ép sử dụng ma túy nên trình báo công an, đồng thời đăng tải trên các trang mạng xã hội. Sau khi các đoạn clip ghi lại cảnh cháu A.T. có dấu hiệu bị bạo hành và dụ dỗ sử dụng trái phép chất ma túy được phát tán trên mạng xã hội, Bậm và N. đã xóa tài khoản Facebook, đưa cháu A.T. bỏ trốn qua nhiều nơi khác.

Công an truy xét theo dấu vết của hai người này tại các địa điểm nghi vấn, đến 15h30 ngày 26-3, Công an TP.HCM đã bắt giữ Bậm khi đang lẩn trốn tại đường 35, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi. Mẹ bé trai cũng bị cơ quan điều tra yêu cầu phối hợp làm rõ vụ việc.

Khám xét chỗ ở của Bậm, thu giữ 0,21g methamphetamine cùng dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy và một số tang vật khác.

Xét nghiệm nhanh các chất ma túy, phát hiện Bậm và N. dương tính với ma túy. Riêng cháu A.T. âm tính với ma túy và đã được Công an TP.HCM đưa đi kiểm tra sức khỏe với kết quả sức khỏe ổn định, chưa có dấu hiệu bất thường.

Công an TP.HCM đang tiếp tục đấu tranh với Bậm và N. để làm rõ hành vi dụ dỗ, xúi giục người khác sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời làm rõ các hành vi hành hạ, ngược đãi cháu A.T..