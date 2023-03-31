Vào sáng ngày 31/3, Công an quận 12, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ con trai sát hại mẹ ruột trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 31/3, Công an quận 12, TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ con trai sát hại mẹ ruột trên địa bàn.

Nghi phạm bị công an khống chế là Lê Văn Vàng (34 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hiệp, quận 12). Nạn nhân là bà PTMN (55 tuổi, sống cùng nhà với con trai).

Chứng kiến vụ việc, em gái của Vàng là chị LTTT (30 tuổi) thoát kịp sang hàng xóm kêu cứu và báo công an.

Công an phường Tân Thới Hiệp đã nhanh chóng có mặt, nổ 3 phát súng nhưng Vàng vẫn cầm dao cố thủ, hung hãn không hợp tác. Sau đó, Cảnh sát buộc phải bắn vào chân để khống chế người này. Vàng bị thương và được đưa về trụ sở lấy lời khai. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy anh ta âm tính với ma túy.

Người này thừa nhận hành vi và ban đầu khai rằng do lêu lổng, không chí thú làm ăn nên thường bị mẹ la rầy và đây là nguyên nhân mình gây ra vụ án.

Hiện tại, Công an quận 12, đang hoàn tất hồ sơ, thủ tục bàn giao Vàng cho văn phòng Cơ quan CSĐT xử lý theo thẩm quyền.

Công an phong tỏa hiện trường từ xa để phục vụ việc khám nghiệm, điều tra - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ VOV, vào sáng 30/3, người dân sống cạnh nhà của Vàng ở hẻm đường TTH 29 nghe tiếng la hét. Một cô gái trẻ từ bên trong tháo chạy ra ngoài, kêu cứu hàng xóm. Bên trong nhà, Vàng lăm lăm dao, biểu hiện thiếu tỉnh táo. Cạnh đó là thi thể bà N trong tình trạng không còn nguyên vẹn.

Cảnh sát đã nổ nhiều phát súng, khống chế. Nghi phạm được đưa đi với tình trạng bị thương ở chân, chảy máu.

Một số hàng xóm cho biết Vàng không có công ăn việc làm, thường hay ở nhà. Từng có lần anh ta xách dao đi lòng vòng ở khu vực khiến người dân lo lắng.

Riêng bà N ở nhà may nón để bán. Thời điểm xảy ra vụ việc, cô gái chạy ra ngoài là em gái của Vàng. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

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