Vụ hỏa hoạn bùng phát bên trong nhà xưởng của Công ty gỗ SAVIMEX nằm trên đường HT17 (phường Hiệp Thành, Quận 12).

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào tối ngày 30/3, nhà xưởng Công ty gỗ SAVIMEX trên đường HT17, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM bất ngờ bốc cháy dữ dội, nhiều tiếng nổ chát chúa phát ra. Người dân xung quanh hốt hoảng ôm đồ đạc chạy ra ngoài. Ngọn lửa càng lúc càng bùng phát mạnh.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC TP.HCM điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Do đám cháy bùng phát mạnh nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Đám cháy lớn bùng phát dữ dội tại Công ty gỗ - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Cảnh sát PCCC huy động lực lượng cùng phương tiện đến hiện trường - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Ngọn lửa bùng cháy bên trong nhà xưởng ở quận 12 - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Đến khoảng 20 giờ 30 phút, đám cháy đã được khống chế - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, lực lượng cảnh sát PCCC phải chia thành nhiều mũi, tiếp cận nhiều hướng, phun nước vào đám cháy.

Đến 20h, đám cháy vẫn còn nghi ngút, việc dập lửa vẫn đang được lực lượng chức năng làm khẩn trương. Đến 20h20, đám cháy cơ bản được khống chế. Nhiều tài sản như máy móc, gỗ… bên trong nhà xưởng bị cháy đen.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cho biết, công ty này chuyên sản xuất, gia công và xuất khẩu đồ gỗ, hàng mộc gia dụng, đồ gỗ trang trí nội thất.

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