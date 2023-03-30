Nguyên nhân khiến các học sinh trường Tiểu học Kim Giang ngộ độc sau khi đi dã ngoại

Xã hội 30/03/2023 13:22

Hiện tại, 68/72 trẻ bị ngộ độc thực phẩm đã xuất viện, một số cháu đã đến lớp học tập bình thường.

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, vào trưa ngày 30/3, Sở Y tế Hà Nội đã thông tin nhanh về sự cố an toàn thực phẩm (ATTP) tại Trường Tiểu học Kim Giang (phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Cụ thể, kết quả xét nghiệm bước đầu xác định nguyên nhân khiến nhiều học sinh nhập viện là do vi khuẩn tụ cầu vàng có trong món thịt gà.

Sở Y tế đã đề nghị cơ quan chức năng quận Thanh Xuân tiếp tục chỉ đạo điều tra tại bếp ăn Trường Tiểu học Kim Giang, trong đó rà soát lại nguyên nhân vi khuẩn tụ cầu vàng nhiễm vào thịt gà từ khâu vận chuyển hay trong quá trình chế biến. Từ đó, chấn chỉnh, không để xảy ra sự cố mất ATTP như trên.

Về tình hình các học sinh ngộ độc thực phẩm sau chuyến đi dã ngoại của trường Tiểu học Kim Giang, Sở Y tế cho biết, trong số 72 trẻ vào khám, theo dõi, điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn, hiện 68 trẻ đã được ra viện. Chỉ còn 4 trẻ đang tiếp tục được theo dõi tại Bệnh viện Xây dựng và Bệnh viện Đa khoa Đống Đa nhưng dự kiến chiều nay cả 4 trẻ này sẽ được ra viện.

Nguyên nhân khiến các học sinh trường Tiểu học Kim Giang ngộ độc sau khi đi dã ngoại - Ảnh 1
Kết quả xét nghiệm cho thấy, nguyên nhân ban đầu khiến nhiều học sinh Tiểu học Kim Giang ngộ độc phải nhập viện sau khi đi dã ngoại là do món thịt gà có vi khuẩn tụ cầu vàng - Ảnh: Báo An ninh thủ đô

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào tối ngày 29/3, thông tin về sự việc hàng chục học sinh tiểu học nghi bị ngộ độc sau khi đi dã ngoại, bà Nguyễn Thị Ngân Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Giang (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: Nguồn thức ăn buổi trưa cho các học sinh đi học tập và trải nghiệm chương trình ngoại khóa ngày 28/3 đều là thực phẩm của bếp ăn bán trú nhà trường vận chuyển đến. Món ăn của các con có cơm rang, gà, khoai tây chiên, canh chua nấu thịt, bánh quy.

Bà Bình cho biết, theo thông lệ, việc kiểm soát và truy nguồn gốc thực phẩm vào trường có sự giám sát của đại diện ban giám hiệu nhà trường và có sự chứng kiến của phụ huynh học sinh vào khoảng 5h30. Đến khoảng 6h, sau khi kiểm tra nguồn gốc thực phẩm đảm bảo an toàn, bếp ăn của trường mới đưa vào sơ chế, nấu. Cũng trong ngày 28/3, số học sinh không đi ngoại khoá (lớp 3, 4, 5) ăn ở trường và không xảy ra vấn đề gì.

Theo bà Bình, sau sự việc xảy ra chiều ngày 28/3, cơ quan chức năng về an toàn thực phẩm đã chỉ đạo nhà trường tạm dừng hoạt động của bếp ăn bán trú. Do đó, bữa ăn bán trú trưa ngày 29/3 của các học sinh Trường Tiểu học Kim Giang được một đơn vị cung cấp thực phẩm an toàn, đầy đủ pháp lý, vận chuyển thức ăn đến.

"Trên tinh thần hướng đến bình ổn hoạt động dạy và học, phụ huynh yên tâm công tác, nhà trường sẽ tổ chức lại bếp ăn bán trú sớm nhất theo hướng dẫn của cơ quan chức năng về an toàn thực phẩm”, bà Bình cho biết. Bà Bình cũng gửi lời xin lỗi đến phụ huynh khi sự việc xảy ra và mong phụ huynh chia sẻ.

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