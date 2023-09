Theo thông tin từ Zing, liên quan vụ xe ô tô tông tử vong nam nhân viên bảo vệ Vũ Trung Dũng (26 tuổi) tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park (H.Gia Lâm, Hà Nội), hội nhóm cư dân tới sảnh nội khu các tòa nhà, họ cùng chung nỗi thương cảm với nam thanh niên ra đi ở tuổi 26, đồng thời bàng hoàng trước hành vi của tài xế taxi.

Là cư dân phân khu The Zen Park, Lê Ngọc Chi nhớ như in vị trí xảy ra sự việc ngày hôm qua. Sau khi trở về từ cửa hàng tiện lợi để chuẩn bị cho bữa cơm tối, Chi thấy một chiếc xe vọt lên trên con đường dẫn từ phân khu The Zen Park ra phố Lý Thánh Tông. Sau đó là một tiếng va chạm lớn, phát ra ngay trước phía trước sảnh tòa nhà R1.01.