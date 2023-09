Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 30/3, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) vẫn đang phối hợp với công an các địa phương khẩn trương truy tìm hung thủ trong vụ sát hại nữ kế toán công ty tại phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên. Hiện tại, công an tỉnh Bình Dương đang dốc toàn lực để truy tìm hung thủ gây án.

Vào đêm qua (29/3), phòng Cảnh sát hình sự cũng đã phát đi thông báo truy tìm giám đốc người Trung Quốc vì nghi giết nữ kế toán. Theo cơ quan công an, nghi phạm trong vụ án này là Yang Zhong Wu, sinh năm 1976, quốc tịch: Trung Quốc. Là giám đốc công ty có trụ sở tại phường Khánh Bình.