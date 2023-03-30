Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) vẫn đang phối hợp với công an các địa phương khẩn trương truy tìm hung thủ trong vụ sát hại nữ kế toán công ty tại phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 30/3, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) vẫn đang phối hợp với công an các địa phương khẩn trương truy tìm hung thủ trong vụ sát hại nữ kế toán công ty tại phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên. Hiện tại, công an tỉnh Bình Dương đang dốc toàn lực để truy tìm hung thủ gây án. Vào đêm qua (29/3), phòng Cảnh sát hình sự cũng đã phát đi thông báo truy tìm giám đốc người Trung Quốc vì nghi giết nữ kế toán. Theo cơ quan công an, nghi phạm trong vụ án này là Yang Zhong Wu, sinh năm 1976, quốc tịch: Trung Quốc. Là giám đốc công ty có trụ sở tại phường Khánh Bình.

Chân dung nghi phạm Yang Zhong Wu - Ảnh: VTC News Nạn nhân trong vụ án mạng này là chị Lý Thị M (sinh năm 1993, ngụ tại Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên), là kế toán của công ty này. Người nhà nạn nhân cho biết, chị M đang mang thai con thứ nhất khoảng 8 tuần tuổi. Hiện tại, gia đình đã đưa thi thể chị M về Đồng Nai để mai táng.

Theo chồng nạn nhân, chị M có tâm sự, cách đây khoảng một tuần có xảy ra mâu thuẫn với giám đốc về công việc. Người chồng khuyên chị M nghỉ việc, chị M cũng đã viết sẵn đơn nghỉ việc nhưng chị M muốn giải quyết hết công việc mới nghỉ. "Gia đình tôi quá bàng hoàng khi xảy ra vụ việc như thế này, tôi đã khuyên vợ nghỉ làm rồi nhưng vợ tôi chưa kịp nghỉ thì xảy ra vụ việc này", chồng nạn nhân cho biết. Con dao dính máu nghi là hung khí gây án được bỏ lại hiện trường - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào khoảng 17h ngày 29/3, nhân viên Công ty Vinh Nhuận phát hiện chị L.T.M (ngụ Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên) chết tại công ty nên báo công an. Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định nghi phạm gây ra vụ án mạng là Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) là Giám đốc Công ty Vinh Nhuận. Theo công an, Yang Zhong Wu đã rời khỏi công ty trên chiếc xe bán tải màu trắng, biển số 61C- 450.00. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu phát hiện Yang Zhong Wu ở đâu, vui lòng báo tin về Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương), địa chỉ số 615, Đại lộ Bình Dương (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một) hoặc điện thoại 098 9951795 gặp Trung tá Lê Xuân Sang hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Hoàn cảnh éo le của nam bảo vệ bị tài xế taxi tông tử vong: Nạn nhân là trụ cột chính trong gia đình, con út mới 3 tháng tuổi Liên quan vụ xe ô tô tông tử vong nam nhân viên bảo vệ V.T.D (26 tuổi) tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park (H.Gia Lâm, Hà Nội), gia đình đang làm những thủ tục hậu sự để đưa nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng vào ngày 29/3.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-tiet-bat-ngo-trong-vu-nu-ke-toan-nghi-bi-giam-oc-nguoi-nuoc-ngoai-sat-hai-o-binh-duong-567822.html