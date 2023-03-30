Hoàn cảnh éo le của nam bảo vệ bị tài xế taxi tông tử vong: Nạn nhân là trụ cột chính trong gia đình, con út mới 3 tháng tuổi

Xã hội 30/03/2023 10:17

Liên quan vụ xe ô tô tông tử vong nam nhân viên bảo vệ V.T.D (26 tuổi) tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park (H.Gia Lâm, Hà Nội), gia đình đang làm những thủ tục hậu sự để đưa nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng vào ngày 29/3.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 29/3, gia đình nam nhân viên bảo vệ V.T.D (26 tuổi) tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park (H.Gia Lâm, Hà Nội) bị tài xế taxi tông tử vong, đang làm những thủ tục hậu sự để đưa nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng.

 

Ngôi nhà của nam bảo vệ xấu số nằm sâu trong con ngõ nhỏ ở xã Dương Xá (H.Gia Lâm). Sau khi nghe tin anh D. qua đời, rất đông người thân, hàng xóm đến thắp hương, chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Ai cũng tỏ ra bàng hoàng và xót xa.

 

Nén nỗi đau vào lòng, ông H. (cậu ruột anh D.) kể, khoảng 16 giờ ngày 28.3, quản lý công ty bảo vệ gọi điện thông báo cho vợ anh D. về việc anh D. gặp tai nạn. Lúc này, vợ anh D. đang bế con 3 tháng tuổi, nghe tin dữ thì bị sốc và gọi điện thông báo cho người thân.

 

"Cháu dâu thông báo với tôi bằng giọng rất sợ hãi. Nhận tin, tôi vội vàng ra Bệnh viện Gia Lâm xem tình trạng sức khỏe của cháu ra sao. Lúc này, cháu đã được bác sĩ chuyển sang Bệnh viện Việt Đức. Do vết thương quá nặng, biết không thể cứu chữa được nên gia đình xin đưa D. về nhà. Khoảng 21 giờ cùng ngày, D. đã tử vong", ông H. nhớ lại.

Hoàn cảnh éo le của nam bảo vệ bị tài xế taxi tông tử vong: Nạn nhân là trụ cột chính trong gia đình, con út mới 3 tháng tuổi - Ảnh 1
Di ảnh nhân viên bảo vệ V.T.D - Ảnh: VietNamNet
Hoàn cảnh éo le của nam bảo vệ bị tài xế taxi tông tử vong: Nạn nhân là trụ cột chính trong gia đình, con út mới 3 tháng tuổi - Ảnh 2
Người thân đau buồn trước sự ra đi đột ngột của nam bảo vệ - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo lời ông H., hoàn cảnh của anh D. rất đáng thương. Anh mất bố từ năm 17 tuổi. Sau khi mồ côi bố, anh D. cùng mẹ nương tựa vào nhau để sống. Thương mẹ hay ốm đau, bệnh tật, học hết lớp 12, anh D. xin đi làm để lấy tiền đỡ đần. Cách đây 3 năm, anh D. lập gia đình và có được 2 người con, cháu lớn hiện 2 tuổi, cháu nhỏ 3 tháng tuổi.

"Vợ D. còn trẻ, năm nay mới 22 tuổi và vừa sinh con nên chưa đi làm được ở đâu nên cháu D. là trụ cột chính trong gia đình", ông H. nói và tiết lộ anh D. mới vào làm bảo vệ tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park hơn 1 năm nay thì xảy ra sự việc đau lòng.

 

Ông H. cho biết thêm, sau khi xem đoạn clip khiến cháu mình tử vong, gia đình rất đau lòng. "Cháu tôi mồ côi bố, giờ đến các con của cháu lại rơi vào hoàn cảnh này. Từ hôm qua đến nay, vợ và mẹ của cháu sốc, buồn bã, chẳng thiết ăn uống gì. Cháu dâu tôi tinh thần suy nhược trầm trọng, không bế được con. Chúng tôi mong lực lượng chức năng sớm làm rõ vụ việc để trả lại công bằng cho gia đình", ông H. nói.

Hoàn cảnh éo le của nam bảo vệ bị tài xế taxi tông tử vong: Nạn nhân là trụ cột chính trong gia đình, con út mới 3 tháng tuổi - Ảnh 3
Nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào chiều 28/3, xe taxi màu trắng do Trịnh Bá Trọng (SN 1984, trú tại tập thể 230 Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội) điều khiển di chuyển trong khu vực nội bộ của khu đô thị. Sau đó, xe taxi đỗ sai quy định nên anh Vũ Trung Dũng bảo vệ Vinhomes Ocean Park nhắc nhở.

Sau khi Trọng ra xe thì lên ô tô và di chuyển và có va quệt 3 xe khác. Anh V.T.D phát hiện nên sử dụng xe máy đuổi theo. Anh D. yêu cầu dừng lại xử lý theo quy định thì bị lái xe Trọng dùng ô tô đâm vào xe máy, gây tai nạn khiến anh D. đi bệnh viện cấp cứu. Trong quá trình Trọng điều khiển ô tô thì có va chạm với 2 xe ô tô khác làm hư hỏng phần đuôi.

Ngay sau đó, người dân cùng lực lượng bảo vệ khống chế tài xế bàn giao cho cơ quan công an. Thông tin ban đầu, khi xảy ra sự việc lái xe taxi trong tình trạng đã sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, nam tài xế có biểu hiện chống đối, không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Sau khi về cơ quan điều tra, lái xe Trọng mới chịu thổi nồng độ cồn, kết quả đo được là 0,454mg/l khí thở.

Hậu quả khiến anh D. tử vong tại bệnh viện, 3 xe ô tô, 1 xe mô tô bị hư hỏng.

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