Thực hư thông tin 'con dùng xe máy kéo lê mẹ đẻ trên đường' ở Yên Bái

Vào ngày 29/3, mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng trên địa bàn xã Tân Thịnh (TP Yên Bái) vừa xảy ra vụ việc con trai dùng xe máy kéo lê mẹ đẻ trên đường khiến người mẹ bị thương ở tay, chân.

Theo thông tin từ Zing, vào ngày 29/3, đoạn clip ghi lại cảnh một nam thiếu niên kéo lê người phụ nữ bám trên chiếc xe máy được lan truyền trên mạng xã hội. Đồng thời một tài khoản Facebook chia sẻ thông tin: “Con trai tra tấn mẹ đẻ bằng cách lấy xe máy kéo lê mẹ trên đường mặc cho người mẹ kêu la rất nhiều, hậu quả khiến người mẹ bị thương rất nặng”.

Theo hình ảnh được ghi lại, người phụ nữ yêu cầu nam thiếu niên ngồi trên xe máy dừng lại, tuy nhiên chiếc xe vẫn được tăng ga rồi phóng đi. Sự việc khiến người phụ nữ bị kéo lê một đoạn từ trong nhà ra ngoài sân.

Đoạn clip ghi lại lúc con trai phóng xe máy khiến người mẹ bị kéo lê theo - Ảnh: Zing

Liên quan đến sự việc trên, theo thông tin từ báo Tiền Phong, ông Trần Văn Kiên - Chủ tịch UBND xã Tân Thịnh khẳng định, thông tin đăng tải trên mạng xã hội là sai sự thật.

Ông Kiên cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền đã phối hợp với lực lượng công an xã đến nhà nạn nhân để xác minh, làm rõ. Kết quả sự việc không như thông tin trên mạng xã hội.

Những hình ảnh, thông tin được đăng tải trên mạng xã hội là sai sự thật - Ảnh: Báo Tiền phong

Theo đó, chiều 23/3, cháu P.Đ.A (SN 2008, ở thôn Lương Thịnh, xã Tân Thịnh - người con trai) đòi lấy xe máy đi chơi. Do cháu P.Đ.A mới gãy chân nên chị P.H.N (SN 1981 - mẹ cháu Đ.A) không đồng ý nên đã bám và giữ xe lại. Thấy vậy, P.Đ.A vẫn cố tình nổ máy di chuyển khiến chị N. bị kéo lê theo xe, sau đó ngã xuống đường.

Sự việc khiến chị P.H.N bị xây xát tay, chân, bầm tím ở hông.

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