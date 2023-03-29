Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Giang nói gì sau vụ học sinh ngộ độc sau dã ngoại?

Xã hội 29/03/2023 16:07

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Giang (quận Thanh Xuân, Hà Nội) thông tin về nguồn gốc thức ăn của học sinh trong chương trình ngoại khóa.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 29/3, bà Nguyễn Thị Ngân Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Giang (quận Thanh Xuân, Hà Nội) thông tin về nguồn gốc thức ăn của học sinh trong chương trình ngoại khóa.

Cụ thể, bà Bình khẳng định, nguồn thức ăn buổi trưa cho các học sinh đi học tập và trải nghiệm chương trình ngoại khóa đều là thực phẩm của bếp ăn bán trú nhà trường vận chuyển đến. Món ăn của các con có cơm rang, gà, khoai tây chiên.

Bà Bình cho hay, khi có hiện tượng 56 học sinh có biểu hiện đau bụng lúc về, nhà trường cũng rất tích cực phối hợp với phụ huynh và các cơ quan chức năng vào cuộc, lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy trình.

“Mẫu không chỉ ở bếp ăn bán trú nhà trường, mà cả những mẫu ở nơi học sinh học tập ngoại khóa. Chúng tôi cũng lấy cả những mẫu nôn của học sinh để đi xét nghiệm. Hiện, chúng tôi đang chờ kết quả từ phía cơ quan chức năng. Nhà trường cũng gửi lời xin lỗi tới phụ huynh khi có sự việc xảy ra và mong phụ huynh chia sẻ”, bà Bình nói.

Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Giang nói gì sau vụ học sinh ngộ độc sau dã ngoại? - Ảnh 1
 Bà Nguyễn Thị Ngân Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Giang (quận Thanh Xuân, Hà Nội) - Ảnh: VietNamNet

Bên cạnh đó, bà Bình cũng nhìn nhận trách nhiệm hiệu trưởng nhà trường khi đã làm ảnh hưởng, để xảy ra sự việc và cho hay, nhà trường sẽ sẵn sàng phối hợp để làm rõ các nguyên nhân. Đợt đi dã ngoại này gồm các học sinh khối 1 và khối 2. Tuy nhiên, các học sinh khối 1 khi về không vấn đề gì, 56 học sinh có dấu hiệu đau bụng, nhập viện đều là học sinh khối 2 và chỉ thuộc 4 lớn 2A1, 2A1, 2A4, 2A6.

Bà Bình cho biết thêm, sáng nay 29/3, những học sinh còn lại (không phải nhập viện) của khối 2 đi học bình thường. Ngoài ra, giáo viên túc trực tại bệnh viện cho biết, 8 học sinh còn đang được theo dõi tại bệnh viện có tiến triển tốt.

“Những học sinh đã ra viện tối qua, hôm nay đã đi học bình thường. Đó là điều đáng mừng của nhà trường, các thầy cô cũng yên lòng hơn”, bà Bình nói.

Ông Phạm Gia Hữu, Trưởng phòng GD-ĐT quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho hay, đến 8h30 sáng nay, 42 học sinh đã được ra viện và đang làm thủ tục ra viện, còn 8 học sinh tiếp tục theo dõi.  Cụ thể, tại Bệnh viện Xây dựng có 22 học sinh đến khám, 7 em đã ra viện từ tối qua, 13 em ra viện sáng nay (29/3), 2 em đang được theo dõi thêm. Tại Bệnh viện Đống Đa có 7 học sinh đến khám, 5 em đã ra viện, 2 em phải theo dõi thêm. Tại Bệnh viện Bạch Mai có 21 học sinh đến khám, 10 em ra viện tối qua, 7 em ra viện sáng nay và 4 em phải theo dõi thêm.

Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Giang nói gì sau vụ học sinh ngộ độc sau dã ngoại? - Ảnh 2
Tại Bệnh viện Bạch Mai có 21 học sinh đến khám, 10 em ra viện tối qua, 7 em ra viện sáng nay và 4 em phải theo dõi thêm - Ảnh: VOV

Trước đó, theo thông tin từ VOV, vào ngày 28/3, Trường tiểu học Kim Giang tổ chức cho học sinh khối lớp 1 và lớp 2 đi học tập ngoại khóa tại trang trại Cánh Buồm Xanh, tổng số học sinh là 915 học sinh, trong đó khối 1 có 411 học sinh, khối 2 có 504 học sinh, khi về đến trường khoảng 56 học sinh có biểu hiện đau bụng, buồn nôn. Đến 16h, có 50 học sinh đang đi khám sàng lọc tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đống Đa, Bệnh viện Xây dựng. Các cháu còn lại đã được phụ huynh đón về tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Quận ủy - UBND quận Thanh Xuân đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy, UBND phường Kim Giang, Ban Giám hiệu nhà trường khẩn trương nắm tình hình phối hợp với các cơ quan chuyên môn để các em được chăm sóc y tế trong điều kiện tốt nhất. Đồng thời, chỉ đạo nhà trường thông tin tới phụ huynh học sinh để phối hợp chăm sóc sức khỏe cho các em ngay sau khi sự việc xảy ra. UBND quận cũng đã báo cáo Sở y tế Hà Nội, đề nghị Sở y tế tăng cường nhân lực và các điều kiện tốt nhất để chăm lo sức khỏe cho các em; đồng thời phối hợp với Quận để làm rõ nguyên nhân liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm.

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