Rợn người với lời khai của kẻ máu lạnh ra tay sát hại nữ chủ tiệm spa ở Đồng Nai

Xã hội 29/03/2023 13:46

Vào ngày 29/3, Lê Minh Long đã khai nhận toàn bộ hành vi tàn nhẫn của mình khi sát hại chị Võ Thị Mỹ Hương (SN 1982) chủ tiệm spa.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 29/3, Công an tỉnh Đồng Nai đã di lý đối tượng Lê Minh Long (SN 1997) từ tỉnh Gia Lai về Đồng Nai để điều tra, làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản xảy ra tại spa Hương Rosa ở phường Long Bình, TP Biên Hòa...

Rợn người với lời khai của kẻ máu lạnh ra tay sát hại nữ chủ tiệm spa ở Đồng Nai - Ảnh 1
Lê Minh Long đã khai nhận toàn bộ hành vi tàn nhẫn của mình tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Tại cơ quan Công an, Lê Minh Long đã khai nhận toàn bộ hành vi tàn nhẫn của mình khi sát hại chị Võ Thị Mỹ Hương (SN 1982) chủ tiệm spa. Long khai nhận, bản thân không có nghề nghiệp ổn định, lại thường xuyên tốn nhiều tiền vào việc chơi game nên lúc hết tiền tiêu xài đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Long mua một con dao Thái Lan ở phường Long Bình và đi tìm người dân có tài sản khống chế để cướp. Sáng ngày 23/3, Long phát hiện trong tiệm spa Hương Rosa tại phường Long Bình, chủ tiệm là chị Võ Thị Mỹ Hương đang ngồi bên trong có đeo nhẫn và vòng vàng nên vào giả vờ hỏi xăm hình.

Rợn người với lời khai của kẻ máu lạnh ra tay sát hại nữ chủ tiệm spa ở Đồng Nai - Ảnh 2
Hiện trường vụ án - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, lợi dụng lúc chị Hương không để ý, Long dùng dao khống chế để cướp tài sản. Chị Hương đã kháng cự và hô hoán kêu cứu. Long đã dùng dao đâm liên tiếp vào người chị này đến cả gãy cán dao. Thấy chị Hương nằm bất động trên sàn nhà, Long đã lột lấy tài sản trên người chị Hương gồm 3 chiếc nhẫn, 1 dây chuyền, 1 lắc tay 2 điện thoại di động và gần 2 triệu đồng tiền mặt. Sau đó, Long khép cửa tiệm và rời khỏi hiện trường rồi bắt xe về nhà ở huyện Định Quán. Trên đường đi Long đã vứt con dao gây án vào sọt rác ven đường. Khi về tới huyện Định Quán, Long vẫn thản nhiên chơi game và bán bán 1 chiếc điện thoại vừa cướp của chị Hương với giá 700 ngàn đồng.

Lo sợ bị Công an truy tìm, Long đã đón xe khách từ Định Quán về nhà vợ ở thôn Bôn Dlai, xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Đồng Nai đã phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ Lê Minh Long sau 1 ngày gây án và di lý về tỉnh Đồng Nai để điều tra vụ án.

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