Rợn người với lời khai của kẻ máu lạnh ra tay sát hại nữ chủ tiệm spa ở Đồng Nai

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 29/3, Công an tỉnh Đồng Nai đã di lý đối tượng Lê Minh Long (SN 1997) từ tỉnh Gia Lai về Đồng Nai để điều tra, làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản xảy ra tại spa Hương Rosa ở phường Long Bình, TP Biên Hòa...

Lê Minh Long đã khai nhận toàn bộ hành vi tàn nhẫn của mình tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Tại cơ quan Công an, Lê Minh Long đã khai nhận toàn bộ hành vi tàn nhẫn của mình khi sát hại chị Võ Thị Mỹ Hương (SN 1982) chủ tiệm spa. Long khai nhận, bản thân không có nghề nghiệp ổn định, lại thường xuyên tốn nhiều tiền vào việc chơi game nên lúc hết tiền tiêu xài đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản.