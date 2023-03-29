Tá hỏa phát hiện 2 vợ chồng tử vong trong ô tô đỗ ở Quảng Ninh: Tiết lộ lá thư tuyệt mệnh

Xã hội 29/03/2023 13:17

Người dân phát hiện một nam, một nữ có biểu hiện bất thường trên chiếc xe bán tải đỗ tại bìa rừng thôn Đồng Tâm, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà nên đã điện báo cơ quan chức năng.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào sáng ngày 29/3, người dân đi tập thể dục phát hiện ô tô bán tải đỗ ở sân bóng xã Dực Yên, huyện Đầm Hà, Quảng Ninh, tới gần thì thấy thi thể hai người trong xe.

Phó Chủ tịch UBND xã Dực Yên Mai Đức Cường xác nhận, vừa nhận được trình báo của người dân về việc phát hiện hai người tử vong trong ô tô.

Trong lúc đi thể dục buổi sáng, người dân phát hiện ô tô bán tải màu trắng đỗ tại sân bóng, tới gần thì phát hiện có hai người đã tử vong trong cabin xe.

Tá hỏa phát hiện 2 vợ chồng tử vong trong ô tô đỗ ở Quảng Ninh: Tiết lộ lá thư tuyệt mệnh - Ảnh 1
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Giao Thông, cơ quan chức năng xã Dực Yên thì 2 người tử vong trên xe bán tải là vợ chồng. Người chồng tên là Ng., sinh năm 1989 và vợ tên là Th., sinh năm 1991, đang tạm trú tại một khu phố thuộc thị trấn Đầm Hà. Vợ chồng này có 2 con nhỏ.

Dựa vào chia sẻ của người dân thì trước đó, người nhà của vợ chồng nêu trên đã đăng tải thông tin tìm người thân trên mạng xã hội, đồng thời có chia sẻ một đoạn thông tin "tuyệt mệnh" nghi vấn là của người vợ gửi lại cho người thân.

Nội dung thông tin "tuyệt mệnh" được người nhà chia sẻ là: "Ba mẹ ơi, các con ơi xin lỗi mọi người có một người con bất hiếu chỉ để đau lòng và khổ gia đình. Giờ chồng con đã uống thuốc chết con giờ đây tội lỗi mọi thứ con sẽ chết cùng với ck con... Con xin mẹ cha hãy cho con kiếp sau báo đáp bố, mẹ, hiện em đau lòng và khổ nhất là 2 đứa con tội nghiệp của chúng con, ko đc nhìn chúng nó lần cuối và không biết mai ai chăm lo cho 2 con của con..."

Tá hỏa phát hiện 2 vợ chồng tử vong trong ô tô đỗ ở Quảng Ninh: Tiết lộ lá thư tuyệt mệnh - Ảnh 2
Thông tin được cho là của nữ nạn nhân gửi lại người thân - Ảnh: Báo Giao Thông

Thông tin được cho là của nữ nạn nhân gửi lại người thân. Hiện cơ quan chức năng huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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