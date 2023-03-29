Phụ huynh của các học sinh Hà Nội nghi ngộ độc sau dã ngoại nói gì?

Xã hội 29/03/2023 15:04

Liên quan đến vụ học sinh trường Tiểu học Kim Giang, quận Thanh Xuân nghi ngộ độc, hiện tại, hầu hết học sinh bị nghi ngộ độc sau khi đi dã ngoại đều đã ổn định sức khoẻ.

Theo thông tin từ báo Kinh tế & Đô thị, vào ngày 29/3, tại Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai – nơi đang điều trị 38 học sinh cho thấy, sức khỏe của các em nhập viện hôm qua (28/3) đã ổn định, một số học sinh đã được ra viện.

 

Một phụ huynh đang chăm con cho biết: “Hiện giờ, con đã hết triệu chứng đau bụng, buồn nôn, sắc mặt và tinh thần con đã khoẻ hơn. Gia đình đang đợi các bác sĩ khám lại và thông báo kết quả. Lúc đầu nghe tin con bị ngộ độc tôi rất lo lắng, giờ thấy con và các bạn đã khoẻ hơn, tôi cũng yên tâm phần nào”.

Cũng trong sáng nay, một số phụ huynh có con được ra viện ngay trong tối qua cũng đưa con tới khám lại. "Sau khi vào viện chiều qua, được bác sĩ khám và điều trị, đến đêm qua, con nhà tôi và khoảng 6 trẻ khác đã được về nhà theo dõi. Sáng nay, tôi đưa con vào khám lại. Sức khoẻ con đã tốt hơn rồi” – chị M.P.T. (quận Thanh Xuân) chia sẻ.

Phụ huynh của các học sinh Hà Nội nghi ngộ độc sau dã ngoại nói gì? - Ảnh 1
Phụ huynh thở phào nhẹ nhõm khi con được ra viện - Ảnh: Báo Kinh tế & Đô thị

Thở phào nhẹ nhõm khi con được ra viện, anh P.V.D. (phụ huynh của bé B.Q.- học sinh trường Tiểu học Kim Giang) chia sẻ, sau chuyến dã ngoại, bé Q. có biểu hiện mệt lả, đau bụng. Sáng nay, sức khỏe của con đã ổn định nên các bác sĩ cho con ra viện. Về nhà, gia đình tiếp tục theo dõi sức khỏe của con, bổ sung dinh dưỡng cho con.

Tại phòng 119 (khu sàng lọc) của Bệnh viện nơi tiếp nhận 17 trẻ, một phụ huynh có con điều trị đã được ra viện chờ xe gia đình đến đón cho hay: “Con trai tôi học lớp 2A2, trường Tiểu học Kim Giang. Sau chuyến dã ngoại, con nghi bị ngộ độc thực phẩm, khi vào viện có triệu chứng tương tự như các bạn trong phòng mệt lả, đau bụng và buôn nôn. Kết quả xét nghiệm máu của con cho thấy bạch cầu tăng cao. May mắn, đến sáng nay, con đã khỏe trở lại và được ra viện".

Phụ huynh của các học sinh Hà Nội nghi ngộ độc sau dã ngoại nói gì? - Ảnh 2
Khoảng hơn 10 trẻ còn phải theo dõi tại viện, sức khỏe đều ổn định - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 16h ngày 28/3, 10 học sinh được đưa vào cấp cứu với tình trạng nôn nhiều, đau bụng, sốt có biểu hiện về rối loạn tuần hoàn. Các bác sĩ đã tiếp nhận xử trí ngay. Sau đó, nhiều học sinh khác cùng trường cũng được đưa tới cấp cứu với biểu hiện tương tự. Đến 20h30 ngày 28/4, có 38 bệnh nhi đều là học sinh khối 1, 2 của trường Tiểu học Kim Giang. 

Ngay khi tiếp nhận các học sinh, lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đã chỉ đạo Trung tâm Nhi khoa phối hợp với các phòng ban, huy động nhân viên hỗ trợ. Các y bác sĩ được tăng cường rất nhiều vì cùng lúc phải cấp cứu cho 38 học sinh.

Đến 12h đêm, 10 cháu được cha mẹ xin ra viện về nhà theo dõi. Tới 10h sáng nay, các bác sĩ đã thăm khám và cho nhiều bệnh nhi ra viện. 

Cập nhật tới 12h trưa 29/3, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho biết đã có 58 trên tổng số 73 học sinh trường Tiểu học Kim Giang được xuất viện. Khoảng hơn 10 trẻ còn phải theo dõi tại viện, sức khỏe đều ổn định. Trong đó, 5 trẻ ở Bệnh viện Bạch Mai; 2 trẻ ở Bệnh viện Xây dựng; 7 trẻ ở Bệnh viện Đống Đa.

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