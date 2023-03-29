Ngôi nhà của anh Dũng nằm trong một con ngách nhỏ, gần đình làng Thuận Quang. Ngay từ đầu ngõ, gần chục đồng nghiệp của anh túc trực, hướng dẫn những người đến viếng và nhanh chóng chạy vào phía trong khi có việc cần phụ giúp. Tiếng kèn, tiếng trống cùng tiếng gào khóc của người thân gọi tên nạn nhân xấu số trong đớn đau, tuyệt vọng.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 29/3, tại thôn Thuận Quang (xã Dương Xá, huyện Gia Lâm), không khí tang thương bao trùm cả con ngõ nhà anh Vũ Trung Dũng - bảo vệ Vinhomes Ocean Park, nạn nhân vừa tử vong sau vụ tai nạn do tài xế taxi tông tử vong ngày 28/3.

Người thân mắt đỏ hoe kể, Dũng mất bố từ năm 17 tuổi, mẹ đã ngoài 50 thì nhiều bệnh nên không thể lao động kiếm tiền được. Học hết lớp 12, Dũng xin đi làm để kiếm sống. Năm 2020, anh kết hôn với Lan Anh (SN 2001) rồi sau đó sinh được người con trai đầu lòng. Cuối năm 2022, vợ chồng Dũng có thêm một bé trai...

Cố gượng ngồi bên ban thờ con, nước mắt người mẹ già không ngừng lăn trên gương mặt hốc hác. Vợ anh được người thân đưa sang nhà hàng xóm, trên tay cô gái mới 22 tuổi là cậu con trai mới sinh, chưa đầy 3 tháng tuổi.

Người vợ còn trẻ, 3 năm sinh 2 người con nên không có công việc ổn định. Dũng trở thành trụ cột trong gia đình, cùng lúc chăm mẹ, vợ cùng 2 con trai.

Tang thương bao trùm con ngõ nhỏ nhà bảo vệ bị tài xế taxi tông tử vong - Ảnh: VietNamNet

2 đứa trẻ mồ côi cha sau cú tông của tài xế taxi - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ Zing, người cậu ruột của Dũng nhớ như in giây phút được cháu dâu gọi điện báo tin dữ vào khoảng 17h chiều 28/3. “Phía đầu dây là giọng Lan Anh nói giật: ‘Cậu ơi, chồng cháu bị đâm xe nặng lắm’, rồi sau đó con bé ngắt máy”, người đàn ông nhớ lại.

Nhận hung tin, những người thân của Dũng nhanh chóng chạy tới Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lâm. Kết quả chụp film cho thấy hộp sọ của anh bị vỡ, chấn thương rất nặng, nhân viên y tế sau đó quyết định chuyển bệnh nhân tới Bệnh viện Việt - Đức để tiếp tục cứu chữa.

Khoảng 20h39, hơn chục bác sĩ và y tá tại bệnh viện đầu ngành về ngoại khoa thông báo tới gia đình Dũng, rằng họ đã cố gắng nhưng không thể cứu sống người bệnh. Sau phút giây im lặng, những người nhà quyết định đưa Dũng trở về để anh có thể “ra đi trong chính căn nhà của mình”. Lúc này, cơ thể anh đã chết não nhưng tim vẫn còn đập.

Sau đó đúng một giờ, Dũng được đưa về nhà riêng và trút hơi thở cuối cùng. Người vợ 22 tuổi khóc nấc từ lúc nhận tin, nỗi đau khiến chị kiệt sức. Ba mẹ con được người thân gửi qua nhà hàng xóm và luôn có người túc trực bên cạnh, không cho vào đám tang.

“Tới sáng nay, cháu dâu như một bệnh nhân mới cấp cứu xong. Sinh con chưa đầy 3 tháng lại đối diện với nỗi đau mất chồng, nỗi đau quá lớn”, đồng thời cho biết cả gia đình gần như không dám lên mạng xã hội bởi đoạn clip ghi lại sự việc được lan truyền như cứa thêm vào nỗi đau của họ.

Nhìn vào 2 cháu trai, cháu lớn 3 tuổi, đứa bé chưa tròn 3 tháng, người đàn ông cho biết cả gia đình rất đau xót nhưng cũng cố nén nước mắt để lo việc hậu sự. Nỗi đau rồi sẽ nguôi ngoai nhưng phía trước 2 cậu con trai của Vũ Trung Dũng là chặng đường trưởng thành dài, thiếu vắng bóng người cha.

“Cố nghĩ tích cực thì chúng tôi coi 2 cháu là niềm an ủi mà Dũng để lại cho những người đang sống. Bằng mọi cách, họ hàng sẽ chung tay nuôi dạy các cháu”, người đàn ông bộc bạch.

Người thân thất thần bên ban thờ Vũ Trung Dũng - Ảnh: VietNamNet

Tiếng kèn, tiếng trống cùng tiếng gào khóc của người thân gọi tên nạn nhân xấu số trong đớn đau, tuyệt vọng - Ảnh: Zing

Trước đó, chiều 28/3, xe taxi màu trắng do Trịnh Bá Trọng (SN 1984, trú tại tập thể 230 Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội) điều khiển di chuyển trong khu vực nội bộ của khu đô thị. Sau đó, xe taxi đỗ sai quy định nên anh Vũ Trung Dũng bảo vệ Vinhomes Ocean Park nhắc nhở.

Sau khi Trọng ra xe thì lên ô tô và di chuyển và có va quệt 3 xe khác. Anh Vũ Trung Dũng phát hiện nên sử dụng xe máy đuổi theo. Anh Dũng yêu cầu dừng lại xử lý theo quy định thì bị lái xe Trọng dùng ô tô đâm vào xe máy, gây tai nạn khiến anh Dũng đi bệnh viện cấp cứu. Trong quá trình Trọng điều khiển ô tô thì có va chạm với 2 xe ô tô khác làm hư hỏng phần đuôi.

Ngay sau đó, người dân cùng lực lượng bảo vệ khống chế tài xế bàn giao cho cơ quan công an. Thông tin ban đầu, khi xảy ra sự việc lái xe taxi trong tình trạng đã sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, nam tài xế có biểu hiện chống đối, không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Sau khi về cơ quan điều tra, lái xe Trọng mới chịu thổi nồng độ cồn, kết quả đo được là 0,454mg/l khí thở. Hậu quả khiến anh Dũng tử vong tại bệnh viện, 3 xe ô tô, 1 xe mô tô bị hư hỏng.