Nguyên nhân 90% nạn nhân bị lừa đảo qua mạng là phụ nữ

Xã hội 29/03/2023 16:18

Vào ngày 29/3, Diễn đàn quốc tế "Phụ nữ, An ninh Mạng và STEM" thông tin 90% nạn nhân bị lừa đảo qua mạng là phụ nữ.

Theo thông tin từ VTV News, diễn đàn quốc tế "Phụ nữ, An ninh Mạng và STEM" đã nhân mạnh thông tin 90% nạn nhân bị lừa đảo qua mạng là phụ nữ. Các thủ đoạn lừa đảo phụ nữ qua mạng phổ biến là giả vờ tán tỉnh yêu đương rồi lừa tình, lừa tiền, dụ dỗ mại dâm, buôn bán người. Vì vậy, việc trang bị nhận thức và cung cấp các kỹ năng an toàn trên không gian mạng là vấn đề cần được chú trọng.

Tại diễn đàn, các đại biểu cùng cam kết hành động vì an ninh mạng và bình đẳng giới trong khoa học kỹ thuật với các sáng kiến, kinh nghiệm thúc đẩy phụ nữ và trẻ em gái tham gia vào lĩnh vực khoa học công nghệ, xây dựng môi trường mạng an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Diễn đàn do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam tổ chức.

Nguyên nhân 90% nạn nhân bị lừa đảo qua mạng là phụ nữ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, đại diện C02 cho biết, hoạt động lừa đảo trên không gian mạng có chiều hướng gia tăng, các đối tượng thường sử dụng 8 thủ đoạn sau, người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ cần lưu ý để tránh rơi vào "bẫy":

1. Giả mạo các trang thông tin điện tử cơ quan, doanh nghiệp (bảo hiểm xã hội, ngân hàng…) đánh cắp, chiếm đoạt thông tin dữ liệu cá nhân của người đăng nhập; hoặc thiết lập các trạm BTS viễn thông giả mạo để phát tán tin nhắn thương hiệu (SMS Branname) của các ngân hàng để đánh cắp thông tin, tài khoản người dùng sau đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

2. Thông qua hoạt động của các sàn đầu tư chứng khoán quốc tế, giao dịch vàng, ngoại hối, quyền chọn nhị phân (BO), giao dịch tiền ảo, dự án bất động sản… hoặc hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép qua mạng để quảng cáo, lôi kéo số lượng lớn người tham gia đầu tư, kinh doanh (với cam kết về các khoản lợi nhuận rất lớn, số tiền đầu tư ít) nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt số tiền của người tham gia.

3. Đăng tin tuyển cộng tác viên bán hàng online trên các trang mạng xã hội (Zalo, Facebook, Tiktok…), nhận việc làm tại nhà, không mất thời gian di chuyển, bỏ tiền tạm ứng hoặc thanh toán trước đơn hàng khoảng vài trăm nghìn để đặt hàng, sau đó nhận tiền công kèm theo lãi đơn hàng và tiền thưởng. Tuy nhiên, sau khi thanh toán đơn hàng và đặt hàng, nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền tạm ứng hoặc thanh toán đơn hàng.

4. Sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để chiếm quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội (gửi các đường link giả mạo thông tin dịch bệnh Covid-19, quảng cáo tuyển dụng, làm việc tại nhà, các trò chơi giải trí trên mạng…). Sau đó, nhắn tin lừa đảo đến danh sách bạn bè của người bị hại; hoặc chiếm đoạt quyền sử dụng SIM điện thoại bằng cách gọi điện tư vấn chuyển đổi hoặc nâng cấp SIM điện thoại sang mạng 4G miễn phí, từ đó chiếm đoạt mật khẩu tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản mạng xã hội để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

5. Giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện qua giao thức VoIP để hăm dọa bị hại có liên quan đến các vụ án đang điều tra, yêu cầu bị hại chuyển tiền đến các tài khoản do các đối tượng chỉ định hoặc yêu cầu cung cấp mã OTP để xác thực chuyển tiền để kiểm tra, xác minh sau đó chiếm đoạt.

6. Thông qua hoạt động thương mại điện tử để rao bán hàng giả, hàng nhái, đặc biệt lợi dụng tình hình dịch Covid-19 đăng tin, chào bán thiết bị y tế, dược phẩm phòng, chống dịch hoặc rao bán vé máy bay chiếm đoạt tiền của người tham gia giao dịch.

7. Sử dụng các thông tin trên thẻ căn cước công dân (CCCD) để lừa đảo, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để thu thập hình ảnh CCCD của người dân. Sau đó, sử dụng thông tin trên CCCD để đăng ký mã số thuế ảo hoặc để vay tiền các tổ chức tín dụng trên mạng xã hội với lãi suất "cắt cổ" hoặc sử dụng thông tin để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

8. Thủ đoạn cố ý chuyển nhầm tiền vào tài khoản ngân hàng để lừa đảo: các đối tượng cố ý chuyển nhầm một khoản tiền vào tài khoản của bị hại, rồi giả danh là người thu hồi nợ, yêu cầu người nhận trả lại số tiền kia như một khoản vay với lãi suất "cắt cổ".

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