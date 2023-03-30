Chân dung đối tượng tình nghi sát hại nữ kế toán rồi bỏ trốn ở Bình Dương

Xã hội 30/03/2023 07:01

Công an tỉnh Bình Dương phát thông báo truy tìm nghi phạm gây ra vụ sát hại nữ nhân viên kế toán xảy ra tại Công ty TNHH Vinh Nhuận thuộc phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên.

Theo thông tin từ VTC News, vào tối ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương thông báo truy tìm nghi phạm gây ra vụ án mạng tại một công ty trên địa bàn phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên.

Cụ thể, vào khoảng 17h cùng ngày, nhân viên Công ty Vinh Nhuận phát hiện chị L.T.M (ngụ Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên) chết tại công ty nên báo công an.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định nghi phạm gây ra vụ án mạng là Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) là Giám đốc Công ty Vinh Nhuận. Ngoài ra, Yang Zhong Wu đã rời khỏi công ty trên chiếc xe bán tải màu trắng, biển số 61C- 450.00.

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Nghi phạm Yang Zhong Wu - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, nhận được tin báo của người dân vào chiều cùng ngày, Công an địa phương đến phong tỏa hiện trường, đồng thời triển khai lực lượng truy bắt kẻ tình nghi gây án mạng.

Tại hiện trường, nạn nhân chết trong tư thế nằm úp trên vũng máu trong nhà vệ sinh của công ty, cách thi thể nạn nhân khoảng 2m là con dao còn dính máu.

Ngoài ra, nhân viên của công ty, cách đây khoảng 2 tuần giữa nạn nhân và người đàn ông nói trên có cãi nhau về việc công ty bị mất tài sản. Những ngày sau đó hai người này tiếp tục tranh cãi tại công ty cho đến khi xảy ra vụ án mạng

Chân dung đối tượng tình nghi sát hại nữ kế toán rồi bỏ trốn ở Bình Dương - Ảnh 2
Hiện trường án mạng - Ảnh: Báo Tiền Phong

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu phát hiện Yang Zhong Wu ở đâu, vui lòng báo tin về Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương), địa chỉ số 615, Đại lộ Bình Dương (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một) hoặc điện thoại 098 9951795 gặp Trung tá Lê Xuân Sang hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. 

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