Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, vào ngày 29/3, Công an TP Hà Nội thông tin, tại TP Hồ Chí Minh xuất hiện tình trạng kẻ xấu tiếp cận học sinh đang đứng đợi người thân đến đón ở cổng trường và nói với các em là ba/mẹ bị tai nạn, hiện đang cấp cứu, tự nhận là bạn ba/mẹ đến đón con, đưa giúp con đến bệnh viện. Liên quan đến vụ việc này, Công an TP Hà Nội đã có khuyến cáo, để người dân nâng cao cảnh giác, tránh "sập bẫy" lừa đảo của các đối tượng.

Theo Công an thành phố Hà Nội, sự việc trên cho thấy các đối tượng xấu đang không từ một thủ đoạn nào để thực hiện hành vi lừa đảo. Ở "chiêu" lừa đảo mới này, đối tượng nhằm vào các học sinh, là những đứa trẻ còn thiếu kinh nghiệm sống, non nớt, ngây thơ, dễ tin người. Vì vậy, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân, các bậc phụ huynh cần trang bị kiến thức đề cao cảnh giác cho con em mình.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào trưa 24/3, nam sinh lớp 12 của Trường Trung học Phổ thông Phú Nhuận (Thành phố Hồ Chí Minh) đứng chờ người thân đến đón ở cổng trường, một người đàn ông chạy xe máy đến nói: "Ba con bị tai nạn giao thông, lên xe chú chở đến bệnh viện. Chú là bạn của ba con". Vì ba của nam sinh này đã mất, em chạy vào Phòng Giám thị báo cáo sự việc. Khi giám thị và bảo vệ Trường Trung học Phổ thông Phú Nhuận ra cổng trường, người đàn ông kia đã rời khỏi hiện trường.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị Ban Giám hiệu các trường cần thông tin đến tất cả lớp học về trường hợp lừa đảo trên để học sinh cảnh giác; đồng thời duy trì thường xuyên kênh liên lạc giữa nhà trường và phụ huynh để kịp thời trao đổi thông tin khi cần thiết.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo thông tin từ báo Gia đình và xã hội, nhiều địa bàn đã xuất hiện tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước thủ đoạn lừa đảo mạo danh nhà trường hoặc bệnh viện thông báo học sinh bị tai nạn, đang cấp cứu, yêu cầu chuyển tiền gấp để cứu con. Lợi dụng tâm lý lo lắng, rối bời, lúc này các đối tượng yêu cầu các phụ huynh nhanh chóng gửi tiền nộp viện phí để bác sĩ phẫu thuật. Thậm chí, các đối tượng còn dùng chiêu trò rất tinh vi như: âm thanh cấp cứu, giả danh bác sĩ để mô tả về tình trạng nguy kịch, đánh vào tâm lý của phụ huynh.

Do vậy, một số phụ huynh đã mắc bẫy, vội vàng chuyển tiền cho đối tượng mà không ngờ con mình không gặp tai nạn nào cả. Đây chỉ là kịch bản mà các đối tượng lừa đảo dựng lên để đánh lừa các bậc phụ huynh.

Công an TP đề nghị người dân cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên. “Đặc biệt lưu ý, các bậc phụ huynh không nên cho con em mang nhiều tiền hoặc vật dụng đắt tiền đi học, bởi đó có thể sẽ là nguyên nhân dẫn đến sự mất an toàn cho con, em mình” - Công an TP Hà Nội khuyến cáo.

Tới đây, Công an TP cũng sẽ phối hợp các nhà trường tổ chức tập huấn cho học sinh về cách đối phó với các trường hợp nguy hiểm, đột xuất; chủ động phối hợp cùng nhà trường giúp các em học sinh tự bảo vệ mình trước mọi hành vi lừa đảo.