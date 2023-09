Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, vào ngày 29/3, Công an TP Hà Nội thông tin, tại TP Hồ Chí Minh xuất hiện tình trạng kẻ xấu tiếp cận học sinh đang đứng đợi người thân đến đón ở cổng trường và nói với các em là ba/mẹ bị tai nạn, hiện đang cấp cứu, tự nhận là bạn ba/mẹ đến đón con, đưa giúp con đến bệnh viện. Liên quan đến vụ việc này, Công an TP Hà Nội đã có khuyến cáo, để người dân nâng cao cảnh giác, tránh "sập bẫy" lừa đảo của các đối tượng.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào trưa 24/3, nam sinh lớp 12 của Trường Trung học Phổ thông Phú Nhuận (Thành phố Hồ Chí Minh) đứng chờ người thân đến đón ở cổng trường, một người đàn ông chạy xe máy đến nói: "Ba con bị tai nạn giao thông, lên xe chú chở đến bệnh viện. Chú là bạn của ba con". Vì ba của nam sinh này đã mất, em chạy vào Phòng Giám thị báo cáo sự việc. Khi giám thị và bảo vệ Trường Trung học Phổ thông Phú Nhuận ra cổng trường, người đàn ông kia đã rời khỏi hiện trường.

Theo Công an thành phố Hà Nội, sự việc trên cho thấy các đối tượng xấu đang không từ một thủ đoạn nào để thực hiện hành vi lừa đảo. Ở "chiêu" lừa đảo mới này, đối tượng nhằm vào các học sinh, là những đứa trẻ còn thiếu kinh nghiệm sống, non nớt, ngây thơ, dễ tin người. Vì vậy, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân, các bậc phụ huynh cần trang bị kiến thức đề cao cảnh giác cho con em mình.