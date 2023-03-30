Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo 'phụ huynh bị tai nạn' để nhằm vào học sinh

Xã hội 30/03/2023 07:33

Công an thành phố Hà Nội thông tin, mới đây, tại thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện chiêu lừa đảo mới nhằm vào học sinh.

Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, vào ngày 29/3, Công an TP Hà Nội thông tin, tại TP Hồ Chí Minh xuất hiện tình trạng kẻ xấu tiếp cận học sinh đang đứng đợi người thân đến đón ở cổng trường và nói với các em là ba/mẹ bị tai nạn, hiện đang cấp cứu, tự nhận là bạn ba/mẹ đến đón con, đưa giúp con đến bệnh viện. Liên quan đến vụ việc này, Công an TP Hà Nội đã có khuyến cáo, để người dân nâng cao cảnh giác, tránh "sập bẫy" lừa đảo của các đối tượng.

 

Cụ thể, sự việc xảy ra vào trưa 24/3, nam sinh lớp 12 của Trường Trung học Phổ thông Phú Nhuận (Thành phố Hồ Chí Minh) đứng chờ người thân đến đón ở cổng trường, một người đàn ông chạy xe máy đến nói: "Ba con bị tai nạn giao thông, lên xe chú chở đến bệnh viện. Chú là bạn của ba con". Vì ba của nam sinh này đã mất, em chạy vào Phòng Giám thị báo cáo sự việc. Khi giám thị và bảo vệ Trường Trung học Phổ thông Phú Nhuận ra cổng trường, người đàn ông kia đã rời khỏi hiện trường.

Theo Công an thành phố Hà Nội, sự việc trên cho thấy các đối tượng xấu đang không từ một thủ đoạn nào để thực hiện hành vi lừa đảo. Ở "chiêu" lừa đảo mới này, đối tượng nhằm vào các học sinh, là những đứa trẻ còn thiếu kinh nghiệm sống, non nớt, ngây thơ, dễ tin người. Vì vậy, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân, các bậc phụ huynh cần trang bị kiến thức đề cao cảnh giác cho con em mình. 

Công an thành phố Hà Nội đề nghị Ban Giám hiệu các trường cần thông tin đến tất cả lớp học về trường hợp lừa đảo trên để học sinh cảnh giác; đồng thời duy trì thường xuyên kênh liên lạc giữa nhà trường và phụ huynh để kịp thời trao đổi thông tin khi cần thiết.

 

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo 'phụ huynh bị tai nạn' để nhằm vào học sinh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo thông tin từ báo Gia đình và xã hội, nhiều địa bàn đã xuất hiện tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước thủ đoạn lừa đảo mạo danh nhà trường hoặc bệnh viện thông báo học sinh bị tai nạn, đang cấp cứu, yêu cầu chuyển tiền gấp để cứu con. Lợi dụng tâm lý lo lắng, rối bời, lúc này các đối tượng yêu cầu các phụ huynh nhanh chóng gửi tiền nộp viện phí để bác sĩ phẫu thuật. Thậm chí, các đối tượng còn dùng chiêu trò rất tinh vi như: âm thanh cấp cứu, giả danh bác sĩ để mô tả về tình trạng nguy kịch, đánh vào tâm lý của phụ huynh. 

Do vậy, một số phụ huynh đã mắc bẫy, vội vàng chuyển tiền cho đối tượng mà không ngờ con mình không gặp tai nạn nào cả. Đây chỉ là kịch bản mà các đối tượng lừa đảo dựng lên để đánh lừa các bậc phụ huynh. 

Công an TP đề nghị người dân cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên. “Đặc biệt lưu ý, các bậc phụ huynh không nên cho con em mang nhiều tiền hoặc vật dụng đắt tiền đi học, bởi đó có thể sẽ là nguyên nhân dẫn đến sự mất an toàn cho con, em mình” - Công an TP Hà Nội khuyến cáo.

Tới đây, Công an TP cũng sẽ phối hợp các nhà trường tổ chức tập huấn cho học sinh về cách đối phó với các trường hợp nguy hiểm, đột xuất; chủ động phối hợp cùng nhà trường giúp các em học sinh tự bảo vệ mình trước mọi hành vi lừa đảo.

Thực hư thông tin 'con dùng xe máy kéo lê mẹ đẻ trên đường' ở Yên Bái

Thực hư thông tin 'con dùng xe máy kéo lê mẹ đẻ trên đường' ở Yên Bái

Vào ngày 29/3, mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng trên địa bàn xã Tân Thịnh (TP Yên Bái) vừa xảy ra vụ việc con trai dùng xe máy kéo lê mẹ đẻ trên đường khiến người mẹ bị thương ở tay, chân.

Xem thêm
Từ khóa:   thủ đoạn lừa học sinh tin nóng tin moi tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 1 giờ 37 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 2 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 2 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt