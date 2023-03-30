Vào ngày 30/3, lãnh đạo UBND phường 3, TP Đông Hà (Quảng Trị) cho biết người dân địa phương vừa phát hiện thi thể một cháu bé tại hồ Khe Mây.

Theo thông tin từ Zing, vào sáng ngày 30/3, lãnh đạo UBND phường 3, TP Đông Hà (Quảng Trị) cho biết người dân địa phương vừa phát hiện thi thể một cháu bé tại hồ Khe Mây.

Cụ thể, thi thể của cháu bé được phát hiện vào đêm ngày 29/3. Danh tính của nạn nhân được xác định là cháu B.Đ.Đ. (8 tuổi - học sinh Trường Trẻ em Khuyết tật tỉnh Quảng Trị). Vị trí phát hiện thi thể của cháu Đ. Là tại hồ Khe Mây (hồ cách trường nạn nhân đang học khoảng 200m).

Nhận được thông báo, người thân của cháu bé đã đến hiện trường xác nhận danh tính và không yêu cầu lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi. Đến hơn 22h ngày 29/3, thi thể của nạn nhân đã được người thân đưa về gia đình để lo hậu sự.

Cháu Đ. đi lạc sau giờ ăn trưa tại trường - Ảnh: Báo Đại đoàn kết

Theo thông tin từ báo Đại đoàn kết, ông Nguyễn Anh Doãn cho biết, vào chiều ngày 29/3, chính quyền địa phương nhận được thông tin từ Trường Trẻ em Khuyết tật tỉnh Quảng Trị về việc có một cháu bé đang học tại đây đi lạc.

Sau khi tiếp nhận, chính quyền địa phương đã cử lực lượng phối hợp tìm kiếm; đồng thời, đăng tải thông tin này đến quần chúng Nhân dân qua nhiều kênh khác nhau nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ.

Bà Lê Thị Hương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, cháu Đ. bị khuyết tật trí tuệ và sau giờ ăn trưa ngày 29/3, khi cháu Đ. đi từ nhà ăn về thì bị lạc.

Ngay sau khi phát hiện, giáo viên đã tổ chức tìm kiếm đồng thời báo cáo vụ việc đến chính quyền địa phương, cơ quan chức năng để tìm kiếm sự hỗ trợ.

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