Vào ngày 30/3, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, các bác sĩ vừa đỡ đẻ thành công cho một sản phụ mới chỉ 13 tuổi.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào sáng ngày 30/3, theo thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các bác sĩ vừa đỡ đẻ thành công cho một sản phụ mới chỉ 13 tuổi. "Ngay khi sản phụ 13 tuổi được đưa đến viện, vừa vào phòng sinh đã đẻ thường ngay", thông tin từ bệnh viện cho biết. Em bé chào đời nặng 2,9 kg. Hiện hai mẹ con sản phụ nhí đã ra viện.

Bên cạnh đó, bác sĩ Nguyễn Trung Đạo, khoa Sản bệnh (A4), Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết chuyện học sinh yêu sớm, quan hệ tình dục, thậm chí có thai, sinh con trước tuổi 18 ngày nay không còn hiếm. Ông từng đỡ đẻ cho cô bé 12 tuổi, đang học lớp 7 ở một huyện ngoại thành Hà Nội. Bé gái được bố mẹ đưa đến gặp bác sĩ Đạo khi em đã sắp đến ngày dự sinh. Theo thông tin từ Zing, bác sĩ Ánh cho biết, hiện nay, ngày càng nhiều trẻ dậy thì sớm nên việc quan hệ tình dục khi ở tuổi vị thành niên rất phổ biến. Tuy nhiên, quan hệ dẫn tới mang thai ngoài ý muốn lại là vấn đề rất đáng cảnh bảo. Do vậy, vấn đề giáo dục trong nhà trường và gia đình cần được đẩy mạnh hơn.

Vị chuyên gia cảnh báo nữ giới dưới 18 tuổi sinh con khi cơ thể phát triển chưa đầy đủ sẽ đối diện với nhiều nguy hiểm, thậm chí ảnh hưởng đến cả tính mạng. Nguyên nhân đầu tiên là quá trình mang thai sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, việc học hành và cuộc sống của trẻ khi chưa được chuẩn bị và sẵn sàng cho việc làm mẹ. Ngoài ra, mang thai giai đoạn này trẻ thường giấu bố mẹ, từ đó không được chăm sóc sản khoa tốt nhất, có thể dẫn đến không phát hiện bất thường, ảnh hưởng đến cả mẹ và bé sau này. "Vấn đề lớn nhất khi mang thai ở độ tuổi còn quá trẻ là nguy cơ sảy thai, phá thai hoặc nếu sinh con rất dễ bị dị tật. Điều này sẽ ảnh hưởng đến trực tiếp đứa trẻ và thậm chí là gánh nặng cho gia đình và xã hội", GS Ánh cho biết. Trẻ vị thành niên có nguy cơ đẻ non rất cao. Việc mang thai đủ tháng nhưng khung xương chậu của người mẹ chưa phát triển có thể gây khó khăn trong quá trình sinh nở. Bên cạnh đó, thai phụ có thể gặp tình trạng băng huyết, tai biến sản khoa, nhất là nếu tự sinh con hoặc đẻ rơi. GS Ánh cho hay sau khi trẻ sinh xong, việc chưa sẵn sàng làm mẹ, kỹ năng chăm con, nuôi con chưa có sẽ ảnh hưởng rất lớn đến em bé. Hơn thế nữa, trẻ vị thành niên sinh con cũng dễ bị ảnh hưởng đến tinh thần, nguy cơ trầm cảm sau sinh cao do bị người xung quanh bàn tán.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-gai-13-tuoi-o-ha-noi-sinh-con-nang-29-kg-khi-vua-en-benh-vien-567877.html