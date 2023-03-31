Thêm một bé trai chào đời nặng 6kg ở Hà Tĩnh

Khoa sản (Trung tâm Y tế huyện miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, các y bác sĩ vừa thực hiện thành công ca mổ sản, đón một trẻ sơ sinh có cân nặng 6kg.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào ngày 29/3, người nhà đưa sản phụ Đ.T.T.M. (28 tuổi, trú xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đến khoa Sản, Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn, để sinh con.Chị M. mang thai ở tuần 40, chuyển dạ, ối vỡ non. Đây là lần thứ 2 sản phụ này mang thai, bé trước đó sinh thường.

Sau khi nhập viện, các bác sĩ chẩn đoán lần sinh nở này của sản phụ Đ.T.T.M. thai nhi to, trọng lượng lớn hơn so với bình thường nên các bác sĩ chỉ định mổ đẻ lấy thai nhi.

Bé sơ sinh nặng 6kg - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải phóng

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải phóng, ca mổ đẻ bắt đầu được thực hiện từ khoảng 18 giờ 40 phút đến khoảng 19 giờ cùng ngày đã thành công, một bé trai sơ sinh được chào đời có cân nặng 6kg.

Đây là lần thứ 2 sản phụ Đ.T.T.M. mang thai, trong đó, lần sinh đầu tiên sản phụ này đã sinh thường một bé có cân nặng khoảng 4,2kg.

Sau khi ca mổ sản thành công, tình hình sức khỏe của sản phụ và bé sơ sinh đều ổn định, bé bú tốt, ngủ ngoan, đang tiếp tục được theo dõi tại Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn.

Dự kiến, khoảng 6-7 ngày tới, sản phụ sẽ được xuất viện về nhà. Đây là trường hợp đầu tiên trẻ sơ sinh chào đời có cân nặng lớn nhất tại Khoa sản của Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn.

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