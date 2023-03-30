Nguyên nhân nữ nhân viên kế toán bị giám đốc công ty sát hại ở Bình Dương

Xã hội 30/03/2023 16:48

Liên quan đến vụ án mạng khiến nữ nhân viên kế toán công ty ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương bị sát hại, chị L.T.M (30 tuổi) bị ông Yang Zhong Wu bắt quỳ xuống đất, rồi dùng tay đánh vào cơ thể.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 30/3, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh xô xát trước khi phát hiện nạn nhân tử vong. Đoạn clip được trích xuất từ camera trong phòng làm việc của Công ty TNHH Vinh Nhuận (phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên), nơi xảy ra vụ án mạng.

Theo nội dung đoạn clip, chị L.T.M (30 tuổi, nhân viên kế toán) và ông Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc), là giám đốc công ty xảy ra cự cãi rồi xô xát với nhau tại phòng làm việc. Quá trình này, chị M bị ông Yang Zhong Wu bắt quỳ xuống đất, rồi dùng tay đánh vào cơ thể. 

Khi chị M cố vùng dậy chạy ra cửa chính thì bị ông này khống chế kéo vào nhà vệ sinh, với tay lấy một con dao trên bàn vào trong. Sau đó thì phát hiện nạn nhân tử vong với nhiều vết máu.

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Chị M bị ông Yang Zhong Wu bắt quỳ xuống đất, rồi dùng tay đánh vào cơ thể - Ảnh: VietNamNet

Qua điều tra, cơ quan công an xác định ông Yang Zhong Wu là nghi can sát hại nạn nhân, hiện đã bỏ trốn trên một chiếc xe ô tô bán tải màu trắng biển số tỉnh Bình Dương. Cơ quan điều tra cũng đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng này kèm theo hình ảnh nhận dạng.

Theo lời khai của một số nhân chứng, cách đây khoảng 2 tuần ông Yang Zhong Wu và nạn nhân xảy ra tranh cãi về việc công ty bị mất tài sản.

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Yang Zhong Wu đang bị công an truy bắt - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Việt, vào khoảng 17h ngày 29/3, nhân viên Công ty Vinh Nhuận phát hiện chị M. tử vong tại công ty.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định nghi phạm gây ra vụ án mạng là Yang Zhong Wu. Yang Zhong Wu đã rời khỏi công ty trên chiếc xe bán tải màu trắng, biển số 61C- 450.00.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo cơ quan tổ chức, cá nhân nếu phát hiện Yang Zhong Wu ở đâu, báo tin về phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, địa chỉ số 615, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một; điện thoại 098 9951795 gặp trung tá Lê Xuân Sang hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết.

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