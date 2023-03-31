Diễn biến MỚI trong vụ giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán đang mang thai

Xã hội 31/03/2023 08:24

Cơ quan Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ Yang Zhong Wu - Giám đốc Công ty Vinh Nhuận tại Bình Dương để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, vào sáng ngày 31/3, Thượng tá Hà Tấn Phú, Trưởng Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết, đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương và Công an tỉnh Gia Lai di lý đối tượng Yang Zhong Wu (Giám đốc Công ty TNHH V.N., 47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), về công an thị xã để điều tra hành vi giết hại chị chị L.T.M. (kế toán công ty, 30 tuổi, ngụ phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên).

Cụ thể, qua công tác vận động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, vận động gia đình người thân thuyết phục nghi can ra đầu thú, các lực lượng chức năng Công an tỉnh Gia Lai phát hiện một người đàn ông có đặc điểm nhận dạng giống đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương truy tìm nên đã theo dõi, nắm thông tin

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 Yang Zhong Wu bị công an bắt giữ - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào tối ngày 30/3, Công an thị xã Tân Uyên cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Gia Lai, Công an TP Pleiku bắt giữ đối tượng Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc), là giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận (phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng này chính là nghi can sát hại chị L.T.M (30 tuổi, nhân viên kế toán của công ty) vào ngày 29/3 vừa qua.

Diễn biến MỚI trong vụ giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán đang mang thai - Ảnh 2
Yang Zhong Wu và nữ kế toán bị sát hại có dấu hiệu cãi vã ngay trong phòng làm việc của công ty - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải Phóng

Sau khi dùng dao đâm chết chị M., Yang Zhong Wu lấy xe bán tải rời khỏi công ty. Tiếp đó, đối tượng này chạy đến tỉnh Gia Lai tìm đường vượt biên khỏi Việt Nam bằng đường bộ. Tuy nhiên, vào khoảng 21h tối ngày 30/3, khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn phường Phù Đổng, TP Pleiku thì bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ.

Tại thời điểm bị bắt, trong người Yang Zhong Wu có hơn 2 tỷ tiền mặt, đối tượng khai nhận chuẩn bị số tiền này để vượt biên.

Hiện tại, cơ quan công an của 2 tỉnh Bình Dương và Gia Lai đang phối hợp di lý đối tượng về Bình Dương để tiếp tục điều tra.

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