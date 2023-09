Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, đối tượng Yang Zhong Wu (sinh năm 1976, quốc tịch Trung Quốc) - nghi phạm trong vụ sát hại nữ kế toán đang mang bầu tại Bình Dương đã bị Công an phường Phù Đổng (thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) bắt giữ khi đang trốn tại địa bàn. Hiện, Công an tỉnh Bình Dương làm các thủ tục để di lý nghi phạm gây án.

Yang Zhong Wu là giám đốc công ty V (phường Khánh Bình), còn nạn nhân là chị Lý Thị M. (sinh năm 1993, trú tại Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên) - kế toán của công ty này.