Giám đốc Trung Quốc sát hại nữ kế toán có thể đối diện với án tử hình?

Xã hội 31/03/2023 10:39

Công an phường Phù Đổng (thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã phát hiện Yang Zhong Wu đang trốn trên địa bàn phường nên đã tiến hành bắt giữ.

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, đối tượng Yang Zhong Wu (sinh năm 1976, quốc tịch Trung Quốc) - nghi phạm trong vụ sát hại nữ kế toán đang mang bầu tại Bình Dương đã bị Công an phường Phù Đổng (thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) bắt giữ khi đang trốn tại địa bàn. Hiện, Công an tỉnh Bình Dương làm các thủ tục để di lý nghi phạm gây án.

Yang Zhong Wu là giám đốc công ty V (phường Khánh Bình), còn nạn nhân là chị Lý Thị M. (sinh năm 1993, trú tại Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên) - kế toán của công ty này. 

Về trách nhiệm pháp lý của người nước ngoài khi thực hiện hành vi giết người tại Việt Nam, luật sư Nguyễn Thị Thu – Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, Điều 5 BLHS 2015 sửa đổi quy định, BLHS được áp dụng đối với mọi hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Quy định này cũng được áp dụng đối với hành vi phạm tội hoặc hậu quả của hành vi phạm tội xảy ra trên tàu bay, tàu biển mang quốc tịch Việt Nam hoặc tại vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.

Người nước ngoài phạm tội tại Việt Nam thuộc đối tượng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo tập quán quốc tế, thì vấn đề trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết theo quy định của điều ước quốc tế hoặc theo tập quán quốc tế đó.

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Zang Zhong Wu bị bắt giữ khi đang trốn - Ảnh: Báo An ninh thủ đô

Trường hợp điều ước quốc tế đó không quy định hoặc không có tập quán quốc tế thì trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết bằng con đường ngoại giao.

Như vậy, nếu người nước ngoài phạm tội tại Việt Nam nhưng không thuộc trường hợp được miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trong đó, hành vi giết người tại Việt Nam sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội giết người.

Điều 123 BLHS 2015 quy định, người nào giết người thuộc một trong các trường hợp: Giết 2 người trở lên; Giết phụ nữ mà biết là có thai; Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân; Có tính chất côn đồ; Vì động cơ đê hèn… thì bị phạt tù từ 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Mặt khác, với người nước ngoài phạm tội, BLHS 2015 còn quy định một hình phạt riêng là trục xuất. Đây có thể là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung áp dụng đối với người nước ngoài phạm tội tại Việt Nam, buộc người phạm tội phải rời khỏi Việt Nam trong thời hạn nhất định (theo Điều 37).

Trường hợp quốc gia có công dân phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam có văn bản yêu cầu dẫn độ người nước ngoài về nước để xử lý thì tùy từng tình huống cụ thể mà cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền tại Việt Nam đồng ý hoặc không đồng ý dẫn độ - luật sư Thu nhấn mạnh.

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Camera ghi lại cảnh giám đốc người nước ngoài nghi sát hại nữ kế toán - Ảnh: Zing

Trước đó, theo thông tin từ Zing, vào chiều 29/3, Công an TX Tân Uyên (Bình Dương) đến Công ty TNHH Vinh Nhuận phong tỏa hiện trường, đồng thời triển khai lực lượng truy bắt nghi phạm gây án mạng.

Tại hiện trường, nạn nhân chết trong tư thế nằm úp trên vũng máu trong nhà vệ sinh của công ty, cách thi thể nạn nhân khoảng 2 m là con dao còn dính máu.

Tối 29/3, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương phát thông báo truy tìm nghi phạm gây ra vụ sát hại nữ nhân viên kế toán xảy ra tại Công ty TNHH Vinh Nhuận thuộc phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên.

Nghi phạm gây ra vụ án mạng được xác định là Yang Zhong Wu, Giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận. Nghi phạm rời khỏi công ty trên chiếc xe bán tải màu trắng, BKS 61C-450.00.

Sáng 30/3, anh L.Đ.L. chồng chị Lý Thị M. cho biết vợ đang mang thai tháng thứ hai, thì bị sát hại tại công ty. Theo anh L., trước khi xảy ra vụ việc, công ty của vợ anh đang tạm ngưng sản xuất, những ngày qua, nơi làm việc chỉ có giám đốc, kế toán, tạp vụ và bảo vệ.

Anh L. cho hay vợ chồng sinh sống, làm việc tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Hiện gia đình đưa thi thể nạn nhân về tỉnh Đồng Nai để lo hậu sự.

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