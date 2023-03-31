18 học sinh ở Quảng Nam nhập viện sau buổi liên hoan lớp

Xã hội 31/03/2023 13:11

Vào sáng ngày 31/3, 18 học sinh tiểu học ở Quảng Nam nhập viện trong tình trạng đau đầu, nôn mửa kèm theo đau bụng sau khi uống trà sữa và ăn trái cây lắc.

Theo thông tin từ VNExpress, vào ngày 31/3,bác sĩ Nguyễn Hữu Trung, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, cho biết 18 học sinh nhập viện, nghi bị ngộ độc thực phẩm, rối loạn tiêu hóa. Sau cấp cứu, các cháu đã khỏe hơn. Một số em được phụ huynh xin xuất viện về nhà, số còn lại đang được theo dõi tại viện.

Các em liên hoan vào chiều 30/3, trà sữa và ổi, dứa, xoài lắc do phụ huynh tự chế biến ở nhà mang đến cho học sinh ăn. Sau khi ăn 15 phút, 18 em có triệu chứng ngộ độc như nôn mửa, đau đầu, đau bụng, được đưa đến trạm y tế địa phương và chuyển tiếp Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.

"Khả năng các cháu bị ngộ độc do uống trà sữa, ăn trái cây lắc", bác sĩ Trung nói.

Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế thị xã Điện Bàn đã thu thập tất cả mẫu thức ăn tại buổi liên hoan, gửi Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Quảng Nam, tìm nguyên nhân ngộ độc.

18 học sinh ở Quảng Nam nhập viện sau buổi liên hoan lớp - Ảnh 1
Sức khỏe các học sinh hiện đã ổn định - Ảnh: VNExpress

 

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào khoảng 15h30 ngày 30/3, 34 học sinh của Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (cơ sở 2, thôn Thi Phương, xã Điện Phong) tổ chức ăn uống, thức ăn là trà sữa và trái cây lắc (ổi, thơm, xoài). Đồ ăn mà các em sử dụng là do phụ huynh học sinh tự chế biến tại nhà và đem đến.

Sau khi dùng thức ăn khoảng 15 phút, các em học sinh bắt đầu bộc phát triệu chứng. Trường hợp bị đầu tiên là em N.N.N.T, tiếp theo là 17 em cũng có cùng triệu chứng như đau đầu, nôn mửa kèm đau bụng. Các em sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảnh Nam.

Hiện tại, có 16 em còn lại của lớp được theo dõi, kiểm tra sức khoẻ tại Trạm Y tế xã.

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