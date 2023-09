Kết quả kiểm tra ban đầu của lực lượng chức năng cho thấy nghi phạm sát hại mẹ ruột ở phường Tân Thới Hiệp (quận 12, TP.HCM) âm tính với ma túy.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, liên quan đến vụ “Nổ súng khống chế con trai giết mẹ”, vào ngày 31/3, Công an quận 12 cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án này.

Nạn nhân là bà P.T.M.N. (sinh năm 1968, là mẹ của chị Th.). Người sát hại mẹ mình là Lê Thanh Vàng (34 tuổi), là con trai của bà N..

Qua kiểm tra, đối tượng Vàng âm tính với chất ma túy.

Do không có việc làm, hay tụ tập bạn bè nên thường xuyên bị mẹ la mắng và không kìm chế được nên đã dùng dao sát hại mẹ mình. Công an xác định do mâu thuẫn nên Vàng dùng dao sát hại mẹ là bà N. rồi vứt các phần thi thể xung quanh nhà.

Nghi can Lê Thanh Vàng khi gây án và bị lực lượng công an khống chế - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải Phóng

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào khoảng 9h ngày 30/3, bị mẹ la mắng, Vàng cầm hung khí vào nhà vệ sinh ngồi một lúc rồi bất ngờ bước ra ngoài. Thấy bà N ngồi tại bàn máy may, Vàng dùng hung khí sát hại bà N khiến bà N tử vong tại chỗ. Người em gái Vàng là L.T.T.T (SN 1993) thấy vậy hoảng hốt tháo chạy ra ngoài kêu cứu.

Vàng trong tình trạng kích động đem một phần thi thể bà N bỏ vào trong xô rác trước nhà rồi cầm hung khí hung hăng đe dọa mọi người nên không ai dám vào khống chế. Vàng cầm hung khí đi ngược vào nhà cố thủ bên trong.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ án vào trưa 30/3 - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Công an quận 12 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hồ Chí Minh phong tỏa hiện trường kêu gọi Vàng buông hung khí đầu thú. Tuy nhiên Vàng vẫn la hét cố thủ bên trong nhà buộc tổ công tác phải nổ 3 phát súng chỉ thiên. Vàng vẫn hung hãn, tổ công tác phải nổ súng bắn vào chân Vàng mới khống chế được đối tượng.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.

