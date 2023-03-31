Lời khai ban đầu của giám đốc Trung Quốc sát hại nữ kế toán đang mang thai

Xã hội 31/03/2023 14:44

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã lấy lời khai của nghi phạm Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc).

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 31/3, tại cơ quan Công an, Yang Zhong Wu khai nhận: Do có mâu thuẫn với chị Lý Thị Mai (SN 1993, trú phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) nên hai bên xảy ra cãi vã. Vì quá tức giận, đối tượng đã sử dụng dao cắt hoa quả đâm chị Mai nhiều nhát dẫn đến tử vong. 

Gây án xong, đối tượng lái xe bỏ trốn lên TP Pleiku. Khi đang mua quần áo tại một shop trên địa bàn TP Pleiku thì Yang Zhong Wu bị lực lượng chức năng phát hiện, ập vào bắt giữ. Khám xét người và hành lý đối tượng, cơ quan Công an tạm giữ gần 800 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan.

Lời khai ban đầu của giám đốc Trung Quốc sát hại nữ kế toán đang mang thai - Ảnh 1
Nghi phạm Yang Zhong Wu - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào tối 30/3, nghi phạm Yang Zhong Wu được phát hiện điều khiển xe ô tô đến một cửa hàng thời trang trên đường Lê Duẩn (phường Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai). Tại đây, người này mua quần áo mới để mặc nhằm thay đổi nhận dạng do cơ quan công an thông báo truy tìm.

Tại cửa hàng, thấy tay của Yang Zhong Wu có vết thương nên các nhân viên đã hỗ trợ băng bó.

Từ thông báo truy tìm của Công an tỉnh Bình Dương, lực lượng tuần tra của Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai phát hiện phương tiện ô tô bán tải nghi vấn nên đã phối hợp với Công an TP Pleiku truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an mặc thường phục đã tiếp cận nghi phạm trong cửa hàng thời trang, sau đó khống chế bắt giữ.

Lời khai ban đầu của giám đốc Trung Quốc sát hại nữ kế toán đang mang thai - Ảnh 2
Sau khi tới TP Pleiku, nghi phạm Yang Zhong Wu vào mua sắm tại một cửa hàng quần áo - Ảnh: VTC News

Thời điểm bị bắt, Yang Zhong Wu giằng co quyết liệt khiến nhiều cán bộ công an phải khống chế. 

Khám xét trên người nghi phạm, công an phát hiện có nhiều tiền mặt trong người, nhận định ban đầu nghi phạm đang chuẩn bị vượt biên bằng đường bộ.

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