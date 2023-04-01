Nguyên nhân xe cứu thương bốc cháy khiến một sản phụ câm điếc bị bỏng nặng

Xã hội 01/04/2023 11:20

Vụ hỏa hoạn khiến 1 sản phụ bị bỏng nặng xảy ra vào khoảng hơn 10h sáng 31/3, tại phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào chiều 31/3, lãnh đạo UBND phường Noong Bua (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) cho biết, sự việc xảy ra vào trưa cùng ngày, tại khu vực gần cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Vào thời gian trên, xe cứu thương BKS 30F-872.xx (xe cứu thương thiện nguyện) di chuyển từ cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đến gần chợ Noong Bua (phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Nguyên nhân được xác định là khi xe cứu thương dừng để thay bình oxy mới thì bình oxy phát nổ khiến chiếc xe bị cháy.

Nguyên nhân xe cứu thương bốc cháy khiến một sản phụ câm điếc bị bỏng nặng - Ảnh 1
Chiếc xe cứu thương chở 4 người trên xe bốc cháy - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, một chiếc xe cứu thương "0 đồng" chở bệnh nhân lên tuyến trên, vừa ra khỏi cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên thì bị cháy dữ dội, sản phụ trên xe bị bỏng trên 40%. Sự việc xảy ra vào khoảng hơn 10h sáng nay (31/3).

Đây là chuyến xe cứu thương “0 đồng” do 1 tổ chức thiện nguyện phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên để đưa đón những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, bệnh nhân Lò Thị D (30 tuổi) bị mắc bệnh câm điếc bẩm sinh, sau khi sinh con được hơn 20 ngày thì sức khỏe suy yếu nên gia đình đã cho nhập viện.

Nguyên nhân xe cứu thương bốc cháy khiến một sản phụ câm điếc bị bỏng nặng - Ảnh 2
Sản phụ bị câm điếc bẩm sinh được người chồng lôi ra trong vụ cháy xe cứu thương - Ảnh: Báo Lao Động

Các bác sĩ chẩn đoán Lò Thị D nghi bị ung thư tuyến giáp, chỉ định chuyển tuyến đi Hà Nội và đã được Khoa cấp cứu bệnh viện kết nối xin cho 1 chuyến xe miễn phí. Khi xe vừa ra khỏi cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên thì xảy ra sự việc đáng tiếc nói trên.

Ngoài bệnh nhân Lò Thị D bị bỏng toàn thân thì lái xe, nhân viên y tế và chồng bệnh nhân cũng bị bỏng nhẹ.

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