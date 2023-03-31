Nam thanh niên 17 tuổi ở Sơn La uống thuốc trừ sâu vì thất tình

Xã hội 31/03/2023 20:33

Nam thanh niên tìm tới cái chết vì thất tình, khi người nhà phát hiện mùi rượu và thuốc trừ sâu đã vội vàng đưa bệnh nhân đi cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào tối ngày 31/3, Bệnh viện đa khoa Mộc Châu (Sơn La) thông tin, các bác sĩ khoa Hồi sức Cấp cứu đã cứu sống nam thanh niên ngộ độc thuốc trừ sâu. Bệnh nhân tên Phàng A.T. (17 tuổi, trú tại huyện Mộc Châu) được xác định ngộ độc thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm ở giờ thứ 10.

 

Theo người nhà, T. yêu một cô gái nhưng không được đáp lại tình cảm nên đã tìm tới cái chết. Khi người nhà phát hiện, T. nồng nặc mùi rượu và mùi thuốc trừ sâu.

 

T. được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu, rửa dạ dày. Tuy nhiên theo các bác sĩ, bệnh nhân vẫn để lại di chứng như co giật, rối loạn nhịp tim, tổn thương gan, thận, niêm mạc đường tiêu hóa, rối loạn điện giải.

Nam thanh niên 17 tuổi ở Sơn La uống thuốc trừ sâu vì thất tình - Ảnh 1
Bệnh nhân được xác định ngộ độc thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm ở giờ thứ 10 - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ VietNamNet, bác sĩ chuyên khoa I Hoàng Thanh Hà, Khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu, cho biết, ngoài trường hợp của T., thời gian qua tại khoa cũng tiếp nhận nhiều bệnh nhân ngộ độc thuốc trừ sâu. Nhiều trường hợp là uống nhầm, còn lại là người bệnh tự tử.

Các loại thuốc trừ sâu, diệt cỏ là loại hóa chất cực độc, khi vào cơ thể gây tổn thương tất cả các cơ quan đường tiêu hóa, nghiêm trọng nhất là tổn thương phổi, sau đó xơ phổi tiến triển nặng dần và không thể hồi phục. Do thành phần trong thuốc trừ sâu khác nhau nên tác động ngộ độc, triệu chứng cũng khác nhau. Biểu hiện thông thường là buồn nôn và nôn, hô hấp khó khăn, kích động, buồn bực không yên, đau đầu, sưng phổi, sưng màng não, tim mạch dừng đột ngột, sốc, hôn mê…

Trường hợp ngộ độc thuốc trừ sâu nếu được cấp cứu kịp thời sẽ tăng tỷ lệ sống và phục hồi cho người bệnh. Vì vậy, người bệnh cần được đưa đến cở sở y tế gần nhất sớm để cấp cứu kịp thời.

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