NÓNG: Điều chỉnh lịch xét tuyển đại học năm 2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học, trong đó điều chỉnh thời gian đăng ký, xét tuyển, nhập học sớm hơn năm ngoái.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học, trong đó điều chỉnh thời gian đăng ký, xét tuyển, nhập học sớm hơn năm ngoái. Năm nay, Bộ GD&ĐT giữ ổn định công tác tuyển sinh đại học như năm trước, không ban hành quy chế tuyển sinh mới. Bộ GD&ĐT tiếp tục triển khai tuyển sinh trực tuyến trên hệ thống chung.

Bộ GD&ĐT cho biết, lịch xét tuyển đại học năm nay sớm hơn năm ngoái. Theo đó, thí sinh diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển nộp hồ sơ trước 30/6, nhận kết quả trước 5/7 và xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh của Bộ trước 17h ngày 15/8.

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Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, với các phương thức xét tuyển sớm, các trường hoàn thành và thông báo kết quả cho thí sinh để đăng ký xét tuyển trên hệ thống từ 8/7.

Từ ngày 10/7 đến 17h ngày 30/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh chung. Thí sinh được đăng ký không giới hạn số lần trong thời gian quy định nói trên.

Ngày 25/7, Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên và khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề.

Đến 17h ngày 26/7, các cơ sở đào tạo điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên hệ thống và trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo đối với ngành đào tạo giáo viên và sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề (nếu có).

Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển theo hình thức trực tuyến, từ ngày 31/7 đến 17h ngày 6/8. Từ 17 giờ ngày 22/8, thí sinh sẽ nhận kết quả (điểm chuẩn) và xác nhận nhập học đợt 1 trước 17 giờ ngày 6/9. Các trường sẽ thông báo tuyển sinh đợt bổ sung (nếu có) từ ngày 7/9.

Các trường có thể xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học từ tháng 10 đến tháng 12/2023.

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