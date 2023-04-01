Bàng hoàng người mẹ bật khóc, ôm con nhỏ nhảy lầu tự tử ở Đắk Nông

Xã hội 01/04/2023 17:11

Công an H.Đắk R'Lấp (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin một người phụ nữ ôm con nhỏ 6 tháng tuổi định nhảy lầu tự tử.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 1/4, Công an H.Đắk R'Lấp (tỉnh Đắk Nông) cho biết, chiều ngày 31/3, đơn vị đã giải cứu thành công cô gái ôm con nhỏ 6 tháng tuổi định nhảy lầu tự tử.

Cụ thể, khoảng 10h30 sáng 31/3, Công an H.Đắk R'Lấp tiếp nhận tin báo từ chủ khách sạn Ngọc Tú (TT. Kiến Đức, H.Đăk R'Lấp) với nội dung: "Có người phụ nữ ôm con nhỏ thuê nghỉ tại phòng số 109, thuộc tầng 2 của khách sạn, đang có ý định nhảy lầu tự tử".

 

Bàng hoàng người mẹ bật khóc, ôm con nhỏ nhảy lầu tự tử ở Đắk Nông - Ảnh 1
Người mẹ ôm đứa con nhỏ có ý định nhảy lầu tự tử - Ảnh: Báo Thanh Niên
Bàng hoàng người mẹ bật khóc, ôm con nhỏ nhảy lầu tự tử ở Đắk Nông - Ảnh 2
Lực lượng công an đã tiếp cận được vị trí của người phụ nữ và giải cứu hai mẹ con an toàn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an H.Đắk R'Lấp nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường. Tại đây, lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động nhưng cô gái vẫn hoảng loạn tinh thần, dọa ôm con nhảy lầu tự tử.

Trước tình thế nguy cấp, tổ công tác lấy chăn, nệm của khách sạn trải xung quanh khu vực cửa sổ nơi cô gái có ý định nhảy lầu. Đồng thời bố trí một tổ công tác đi vòng phía sau khách sạn, sử dụng phương tiện tìm cách tiếp cận. Đến khoảng 11 giờ 15 cùng ngày, tổ công tác đã tiếp cận, giải cứu thành công 2 mẹ con.

Theo Công an H.Đắk R'Lấp, cô gái được giải cứu tên Đ.T.T.A (24 tuổi) và đứa bé chỉ mới 6 tháng tuổi (ngụ TT. Kiến Đức). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do A. buồn chuyện gia đình nên nghĩ quẩn và muốn ôm con nhảy lầu tự tử.

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