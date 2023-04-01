Tá hỏa phát hiện thi thể nữ giáo viên mầm non trên sông Lô

Xã hội 01/04/2023 17:01

Vào ngày 1/4, người dân phát hiện một thi thể nữ trên sông Lô thuộc địa phận xã Cao Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 1/4, người dân phát hiện một thi thể nữ trên sông Lô thuộc địa phận xã Cao Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã thông tin tới gia đình cô T.M.S ở xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch đến để xác nhận danh tính.

Thi thể nữ giới phát hiện trên sông Lô đã được gia đình cô S. xác nhận. Gia đình đang làm thủ tục khám nghiệm tử thi trước đưa về an táng.

Tá hỏa phát hiện thi thể nữ giáo viên mầm non trên sông Lô - Ảnh 1
Nơi phát hiện thi thể cô S. - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Giáo dục và thời đại, cô T.M.S. sinh năm 1992, đã có gia đình và một con nhỏ. Phía gia đình cũng cho biết, trước khi cô S. đi khỏi nhà thì mọi mối quan hệ vẫn bình thường. Hiện xe cô S. đi khi ra khỏi nhà vẫn chưa tìm thấy. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô S. đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 30/3, Công an xã Ngọc Mỹ nhận được thông tin trình báo của gia đình nạn nhân về việc cô T.M.S đi khỏi nhà vào chiều 29/3. Khi đi, cô S. điều khiển xe mô tô 2 bánh hiệu Honda, loại xe Lead.

Sau khi tiếp nhận được thông tin, Công an xã Ngọc Mỹ đã có thông báo tới công an các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh Vĩnh Phúc để hỗ trợ tìm kiếm người mất tích.

 

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