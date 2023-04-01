Vào ngày 1/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Hữu Trí (49 tuổi, trú thôn Mũi Đá, xã Tân Phước, thị xã La Gi).

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 1/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bình Thuận) thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Hữu Trí (49 tuổi, trú xã Tân Phước, thị xã La Gi) để điều tra về hành vi "Huỷ hoại tài sản".

Qua điều tra, do nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với ông T.X.H. là quản lý hồ tôm cho ông T.V.C (cùng trú thị xã La Gi) nên khoảng 2 giờ ngày 12/3, Trí đem theo 3 chai thuốc trừ sâu đến khu vực nuôi tôm của ông H. và ném xuống 3 hồ tôm với mục đích đầu độc.

Sau đó, gia đình ông T.X.H đến công an trình báo tôm đang nuôi trong 3 hồ của gia đình bị chết toàn bộ. Tại hiện trường, công an thu giữ các vỏ chai thuốc trừ sâu đã khui nắp dưới các hồ nuôi.

Đối tượng Trần Hữu Trí - Ảnh: VOV

Ao tôm bị đầu độc - Ảnh: Báo người Lao Động

Theo thông tin từ báo VOV, hai ngày sau, Trần Hữu Trí đã đến cơ quan Công an tự thú về hành vi phạm tội. Sau thời gian tạm giữ hình sự, đến ngày 23/3, Cơ quan Công an cho đối tượng tại ngoại, đồng thời tiếp tục thu thập chứng cứ và kết quả giám định độc chất.

Qua giám định, cơ quan chức năng xác định, số lượng tôm chết tại 3 hồ nuôi tôm có tổng trọng lượng khoảng gần 11,4 tấn trị giá hơn 1,6 tỷ đồng.

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