Trong lúc hạ cửa cuốn ở nhà mình, cháu L.Đ.T. (11 tuổi, ngụ TP Hạ Long) bất ngờ bị cửa đè trúng và tử vong ngay sau đó.

Theo thông tin từ VietNamNet, ông Đinh Hoàng Long - Chủ tịch UBND phường Cao Thắng (TP. Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết, vụ việc bé trai bị cửa cuốn đè tử vong xảy ra vào 7h30 cùng ngày tại địa bàn.

Cụ thể, thời điểm trên, cháu L.Đ.T. (11 tuổi), con anh Lê Xuân H. và chị Đào Thị H. (cùng 37 tuổi, ngụ phường Cao Thắng), không may bị cửa cuốn đè trúng người.

Sau khi phát hiện sự việc, người thân đã đưa cháu T. đi cấp cứu nhưng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh kết luận cháu bé đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Cao Thắng đã báo cáo sự việc tới Công an TP Hạ Long. Bước đầu, UBND phường Cao Thắng và UBND TP Hạ Long đã hỗ trợ gia đình cháu bé số tiền 10 triệu đồng.

"Lực lượng công an và chính quyền địa phương đã phối hợp điều tra nguyên nhân, đồng thời hỗ trợ gia đình cháu bé 10 triệu đồng để lo hậu sự", ông Long nói.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

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