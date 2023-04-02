Gara ô tô bất ngờ phát nổ khiến 6 người thương vong, trong đó có 3 trẻ em

Xã hội 02/04/2023 21:33

Sau khi nghe tiếng nổ lớn, người dân chạy tới thì bàng hoàng phát hiện chủ nhà đã tử vong, 5 người khác, trong đó có 3 trẻ em bị thương nặng.

 

Theo thông tin từ VTC News, vào tối ngày 2/4, liên quan đến vụ nổ lớn tại gara ô tô Lê Hiển (xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) hiện đã có ít nhất 2 người tử vong.

“Trong số 2 người chết có một người là chủ gara ô tô còn một người đàn ông làm nghề buôn sắt vụn. Người buôn sắt vụn nghi là đã đưa vật phát nổ đến gara”, nguồn tin nói thêm.

 

Danh tính các nạn nhân gồm: Lê Tiến H. (chủ gara ô tô Lê Hiển); Nguyễn Duy N. (người buôn sắt vụn, trú Nghệ An). Hiện các nạn nhân còn lại (trong đó có 3 trẻ em) vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Gara ô tô bất ngờ phát nổ khiến 6 người thương vong, trong đó có 3 trẻ em - Ảnh 1
Hiện trường vụ nổ khiến 6 người thương vong - Ảnh: Báo Công an nhân dân
Gara ô tô bất ngờ phát nổ khiến 6 người thương vong, trong đó có 3 trẻ em - Ảnh 2
 Hiện đã có ít nhất 2 người tử vong - Ảnh: VTC NNew
Gara ô tô bất ngờ phát nổ khiến 6 người thương vong, trong đó có 3 trẻ em - Ảnh 3
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường đưa các nạn nhân đi cấp cứu - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vụ nổ nói trên xảy ra khoảng 16h20 ngày 2/4 tại gara ô tô L.H, xóm 12, xã Quỳnh Tân.

Thời điểm xảy ra vụ nổ, có nhiều người đang có mặt tại hiện trường nên khi phát ra tiếng nổ, nhiều người dân đã có mặt và phát hiện chủ gara ô tô tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương, trong đó có 3 trẻ em.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng huyện Quỳnh Lưu đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân người dân đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Hiện tại, nguyên nhân vụ nổ đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

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