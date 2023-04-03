Là một trong những người đầu tiên chứng kiến vụ việc, anh Nguyễn Đăng C. (SN 1976, trú xã Quỳnh Tân) kể lại, sau khi nghe một tiếng nổ rất lớn, anh nhanh chóng chạy đến hiện trường, nhìn cảnh tượng thật khủng khiếp. Các nạn nhân nằm la liệt, nhiều mảnh vỡ bay tung tóe khắp nơi. Nhiều người đã hỗ trợ cắt quần, tháo giày, sơ cứu anh K. rồi nhanh chóng gọi xe cứu thương đưa các nạn nhân đi cấp cứu ở bệnh viện.

Theo thông tin từ VietNamNet, vụ nổ lớn như bom xảy ra tại gara ô tô của gia đình anh Lê Tiến Hiển (Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu, Nghệ An) khiến người dân địa phương vô cùng bàng hoàng, đau xót. Một người hàng xóm chia sẻ: “Anh Hiển làm nghề sửa chữa ô tô đã lâu, sống rất hiền lành, tử tế. Bà con chúng tôi vô cùng xót xa khi sự việc xảy ra quá bất ngờ”.

Đứng cách hiện trường khoảng hơn 50m, ông Nguyễn Cảnh T. (SN 1949, người nhà anh Hiển) cho biết, anh Nguyễn Duy Nhật là người buôn bán sắt vụn tại địa phương, khoảng thời gian trước vụ nổ, anh Nhật có đưa cục sắt vụn nghi là quả bom đến nhờ anh Hiển xử lý. Một lúc sau xuất hiện tiếng nổ lớn rung chuyển cả khu vực rộng lớn.

“Chủ gara nằm trong cùng tử vong không còn nguyên vẹn, còn anh K. nằm giữa bị thương rất nặng vùng chân. Nạn nhân Nhật nằm sát ngoài đường, các cháu nhỏ thì lóp ngóp ở phía gần đường, có người kêu cứu trong đau đớn. Khi đó, tôi nhanh chóng chạy đến khóa bình ô xy, bình gas vẫn đang còn nguyên vẹn”, anh C. nhớ lại.

“Vợ chồng Hiển làm sửa chữa lâu rồi, đã có 3 người con với nhau. Thời điểm xảy ra vụ nổ, cháu Nguyễn Thị T. (SN 1985, vợ anh Hiển) và các con ở trong nhà nên may mắn thoát nạn”, ông T. cho hay.

Hiện trường vụ nổ - Ảnh: VietNamNet

Cách hiện trường vụ nổ khoảng 150m là nhà anh Hồ Trọng Nhâm và chị Lê Thị Hòa, gia đình có 3 con nhỏ bị thương sau vụ nổ. Vợ chồng anh Nhâm đã đưa các con đi bệnh viện cứu chữa. Nhiều người thân, bà con lối xóm đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Đứng ngồi không yên khi 3 cháu nội đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, ông Hồ Trọng Nhàn (SN 1957, trú xã Quỳnh Tân) chia sẻ, vợ chồng Nhâm có 4 người con, cuộc sống khá vất vả và khó khăn.

“Sau khi xảy ra sự việc, hai cháu Hồ Thị Khánh V. và Hồ Trọng Đ. được đưa vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Cháu Hồ Trọng N. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quang Thành ở huyện Quỳnh Lưu. Các cháu sức khỏe yếu nên chúng tôi rất lo lắng”, ông Nhàn nói.

Ông Trần Văn Cương, PGĐ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết thêm, hai cháu bé được đưa vào viện trong tình trạng bị thương, nguy kịch. Riêng cháu Khánh V. sốc mất máu nặng. Các bác sỹ đang nỗ lực để cứu chữa cho các nạn nhân.

Gần 23h ngày 2/4, lực lượng chức năng ở Nghệ An mới hoàn tất công tác khám nghiệm, bàn giao thi thể chủ gara cho gia đình để tiến hành mai táng. Đêm đã về khuya, rất đông người dân địa phương vẫn tập trung theo dõi gần hiện trường.

Bé V. bị thương rất nặng ở 2 chân và 2 tay - Ảnh: Tổ Quốc

Cháu Đ. và cháu V. đã được chuyển vào bệnh viện Sản Nhi Nghệ An chăm sóc và điều trị trong tình trạng bị thương nặng - Ảnh: Tổ Quốc

Trước đó, theo thông tin từ VOV, vào khoảng 16h18 ngày 2/4, tại gara ô tô ở xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An xảy ra vụ nổ lớn. Sau tiếng nổ lớn, mọi người đến nơi thì phát hiện chủ gara ô tô tử vong tại chỗ, một số người khác bị thương.

Vụ nổ khiến anh Lê Tiến Hiển (SN 1985, chủ gara ô tô) tử vong tại chỗ; anh Nguyễn Duy Nhật (SN 1993, trú xóm 9, xã Quỳnh Tân) bị trọng thương, mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Trong 4 nạn nhân bị thương nặng có 3 trẻ nhỏ đều là anh em trong một gia đình. Lúc gặp nạn, 3 cháu gồm Hồ Thị Khánh V. (SN 2015), Hồ Trọng N. (SN 2009) và Hồ Trọng Đ. (SN 2013) đang đạp xe đi chơi qua đường.

Hiện tại, lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.