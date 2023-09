Nguyên nhân trong vụ nổ gara ô tô ở Nghệ An: 'Không phải bom mà do bình khí'

Vào ngày 3/4, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) thông tin thêm về vụ nổ lớn chiều qua tại gara ô tô Lê Hiển (xã Quỳnh Tân).

Theo thông tin từ VietNamNet, vào sáng ngày 3/4, ông Nguyễn Văn Quý – Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, vụ nổ lớn chiều qua tại gara ô tô Lê Hiển (xã Quỳnh Tân) đang được Công an tỉnh Nghệ An điều tra.

“Bước đầu xác định, người đàn ông mang cục sắt đến nhờ cắt sau đó phát nổ. Công an đang điều tra nhưng nhiều người nghĩ chỉ có bom mới phát nổ” – ông Quý thông tin.

Ông Nguyễn Văn Dinh – Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cũng thông tin, lực lượng công an đang làm việc, đến nay chưa kết luận chính thức về vụ nổ ở gara ô tô.

“Không có dấu hiệu của bom, mìn và ám khói, mùi thuốc. Bây giờ vẫn đang chờ kết luận chính thức từ giám định hình sự. Đây là một tai nạn lao động đáng tiếc. Người chủ gara và người mang cục sắt đến đều đã tử vong” – ông Dinh cho hay.

Theo ông Dinh, cơ quan chức năng đang xác định việc cưa cục sắt hay cắt bằng hàn xì trước khi vụ nổ xảy ra. Cục sắt này có đường kính từ 20 – 30cm, độ dài chưa xác định. Ông Hoàng Văn Bộ - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu lại khẳng định, vụ nổ lớn ở gara ô tô không phải bom mà do bình khí.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào khoảng 16h ngày 2/4 tại xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu xảy ra một vụ nổ lớn ở xưởng sửa chữa ô tô. Đến 19h30 tối 2/4, thông tin từ UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết có 2 nạn nhân tử vong trong vụ nổ.

Nạn nhân tử vong gồm Lê Tiến Hiển (SN 1984, chủ gara) và anh Nguyễn Duy Nhật (người dân sống gần gara). Bốn người bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện, trong đó có 3 trẻ nhỏ là 3 anh em trong gia đình và 1 người bị dập nát bàn chân, đa chấn thương.

4 nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An (2 BN); Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình (1 BN) và Bệnh viện Đa khoa Quang Thành (1 BN). Hiện, sức khỏe của các nạn nhân hiện nay tạm ổn định, đang được chăm sóc đặc biệt.

Vào ngày 3/4, một hộ dân ở đối diện với gara ô tô đã bị nhiều mảnh vỡ xuyên phá từ vụ nổ kinh hoàng ở xã Quỳnh Tân (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm hư hỏng bờ tường, kính cửa.

