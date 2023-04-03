Vào ngày 3/4, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm cách đưa ba nạn nhân mắc kẹt trong chiếc xe tải bị lật trên vách núi ven tỉnh lộ 643 đoạn qua thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An ra ngoài.
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Theo thông tin từ VietNamNet, vào sáng 3/4, ô tô tải vận chuyển dưa hấu và chở thêm 9 người đi trên đường ĐT 643, hướng huyện Tuy An đi huyện Sơn Hòa (Phú Yên). Khi đang đổ dốc Súc, xã An Mỹ, huyện Tuy An, xe bất ngờ chao đảo rồi lật vào vách núi.
Tai nạn khiến số dưa trên xe đổ tràn xuống. Ô tô tải hư hỏng. Nhiều người bị kẹt bên trong hoảng loạn la hét, cầu cứu. Lực lượng PCCC, Công an Phú Yên cùng địa phương có mặt tại hiện trường, tìm cách cứu các nạn nhân.
Ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, cho biết xe tải đang trên đường chở dưa đi tiêu thụ thì gặp sự cố. Trên xe có 9 người, bị kẹt bên trong lần lượt được đưa ra ngoài. Tuy nhiên, 4 người đã tử vong, 5 nạn nhân bị thương được đưa vào Bệnh viện đa khoa Phú Yên cấp cứu.
Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, bác sĩ Trần Anh Dũng – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết, sau khi tai nạn xảy ra, một xe cấp cứu chuyên dụng của bệnh viện này trong hành trình đi công tác từ huyện Sơn Hòa về TP Tuy Hòa đã dừng lại, tiếp nhận 4 nạn nhân. 2 xe ôtô khác của người dân đang vận hành trên đường đón thêm 2 nạn nhân nữa đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên, 1 người trong số đó đã tử vong, 5 trường hợp còn lại đa chấn thương nặng, trong đó có trường hợp tiên lượng rất xấu.
Từ thông tin của nhóm nhân viên y tế trên xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên tình cờ có mặt tại nơi xảy ra tai nạn, 2 xe cấp cứu 115 đã được huy động khẩn trương rời TP Tuy Hòa ngược lên thôn Tân Lập, xã An Mỹ, huyện Tuy An để hỗ trợ cấp cứu nạn nhân còn lại. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên báo động đỏ các khoa, phòng khẩn trương huy động nhân lực, thiết bị, vật tư y tế để cấp cứu các nạn nhân.
Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.