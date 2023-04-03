Theo thông tin từ VietNamNet, vào sáng 3/4, ô tô tải vận chuyển dưa hấu và chở thêm 9 người đi trên đường ĐT 643, hướng huyện Tuy An đi huyện Sơn Hòa (Phú Yên). Khi đang đổ dốc Súc, xã An Mỹ, huyện Tuy An, xe bất ngờ chao đảo rồi lật vào vách núi.

Tai nạn khiến số dưa trên xe đổ tràn xuống. Ô tô tải hư hỏng. Nhiều người bị kẹt bên trong hoảng loạn la hét, cầu cứu. Lực lượng PCCC, Công an Phú Yên cùng địa phương có mặt tại hiện trường, tìm cách cứu các nạn nhân.