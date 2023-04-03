Các bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân Gia Định hiện đang nỗ lực cứu chữa cho người phụ nữ mang bầu ở tuần thứ 8, là nạn nhân của vụ cây xanh trong khuôn viên trường THCS Trần Văn Ơn, Quận 1, TP.HCM đè lên người.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, một cây me tây trong khuôn viên Trường THCS Trần Văn Ơn (đường Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM) bất ngờ bật gốc, ngã ra đường khiến nhiều người bị thương. Trong số các nạn nhân, có 1 học sinh được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2. Nạn nhân là em Đ.N (13 tuổi), học sinh lớp 7 của Trường THCS Trần Văn Ơn. Cây đổ trước cổng Trường THCS Trần Văn Ơn - Ảnh: VietNamNet Người nhà cho biết vào thời điểm xảy ra sự cố, em N. được mẹ đưa đến trường. Cây me bên trong khuôn viên trường bất ngờ đổ ra phía ngoài, làm hai mẹ con và người xung quanh bị chấn thương. N. và mẹ em được đưa đến bệnh viện ngay sau đó.

Học sinh này được đưa đến Bệnh viện quận 1, sau đó chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng 2. Kết quả ban đầu ghi nhận bé N. bị gãy 1/3 giữa xương đùi trái. Về tình hình sức khỏe của học sinh này, BS CK2 Đặng Xuân Vinh, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp Bênh viện Nhi đồng 2, thông tin bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, sinh hiệu ổn. Bệnh nhân đang được bác sĩ tiếp tục tầm soát các chấn thương, cụ thể là chụp CT sọ não, khảo sát cột sống, ngực, bụng và xương chậu.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định hội chẩn và phẫu thuật cho thai phụ - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, đại diện Bệnh viện quận 1, ban đầu nơi đây tiếp nhận 7 nạn nhân. Trong đó có 5 trường hợp được chuyển lên tuyến trên, bao gồm một ca gãy xương. Đáng chú ý, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận cấp cứu báo động đỏ trường hợp người bệnh nữ, 32 tuổi, nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đa chấn thương. Bệnh nhân đang mang thai tuần thứ 8. Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) ban đầu cho thấy người bệnh bị rách thận trái độ 2, vỡ gan độ 3, gãy cánh xương cùng bên phải và 1/3 trên thân xương đùi trái. Ngay lập tức người bệnh được hội chẩn khẩn cấp tại khoa Gây mê Hồi sức bởi các bác sĩ của các chuyên khoa: Sản, Chấn thương chỉnh hình, Ngoại thận tiết niệu, Ngoại thần kinh… để tìm ra phương pháp điều trị tối ưu nhất cho người bệnh. Hiện tại, người bệnh được tiến hành phẫu thuật bởi các bác sĩ, phẫu thuật viên của chuyên khoa liên quan. Các bác sĩ đang nỗ lực, tích cực điều trị nhằm đảm bảo tính mạng cho người bệnh. Còn tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình (TP HCM) cũng tiếp nhận bà N.K.L (57 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), nhập viện lúc 8 giờ 15 phút trong tình trạng khó thở. Tại đây, các bác sĩ cho người bệnh thở ôxy, tiến hành chụp X-quang và siêu âm phổi, chưa ghi nhận bất thường. Bác sĩ tiếp tục chỉ định chụp CT cho bệnh nhân và đang chờ kết quả. Hiện tại, bà L. vẫn tiếp tục được theo dõi.

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