Nguyên nhân trong vụ ôtô chở dưa hấu 'nhồi nhét' 9 người trong cabin bị lật ở Phú Yên

Theo thông tin từ Zing, lãnh đạo UBND huyện huyện Tuy An (Phú Yên) chiều 3/4 thông tin thêm vụ lật xe tải chở dưa hấu trên tỉnh lộ 643 từ xã An Mỹ (huyện Tuy An). Bước đầu điều tra, công an nhận định tài xế Hoàng Ngọc Anh (32 tuổi, ngụ huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đã tự đâm vào vách núi khiến phương tiện lật.

Hiện trường xe tải gặp tai nạn, khiến 4 người chết ở Phú Yên - Ảnh: VietNamNet

Lực lượng chức năng tới hiện trường giải cứu, đưa các nạn nhân đi cấp cứu - Ảnh: VietNamNet

Thời điểm xảy ra tai nạn, cabin xe tải có 9 người. Vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ và một người tử vong tại bệnh viện, gồm Hoàng Ngọc Anh (ngụ Quảng Bình), Nguyễn Văn Lĩnh (45 tuổi), Võ Thanh Tuấn (48 tuổi), Thái Thị Việt Kiều (44 tuổi, cùng ngụ thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định).