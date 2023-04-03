Nguyên nhân trong vụ ôtô chở dưa hấu 'nhồi nhét' 9 người trong cabin bị lật ở Phú Yên

Khi xuống dốc và bị lật vào vách núi, trên ca bin chiếc xe tải chở dưa hấu ở Phú Yên có đến 9 người. Ngoài tài xế, những nạn nhân trên ô tô tải chủ yếu là người trồng dưa rồi xin đi nhờ xe để về quê ở các tỉnh miền Trung.

Theo thông tin từ Zing, lãnh đạo UBND huyện huyện Tuy An (Phú Yên) chiều 3/4 thông tin thêm vụ lật xe tải chở dưa hấu trên tỉnh lộ 643 từ xã An Mỹ (huyện Tuy An). Bước đầu điều tra, công an nhận định tài xế Hoàng Ngọc Anh (32 tuổi, ngụ huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đã tự đâm vào vách núi khiến phương tiện lật. Hiện trường xe tải gặp tai nạn, khiến 4 người chết ở Phú Yên - Ảnh: VietNamNet Lực lượng chức năng tới hiện trường giải cứu, đưa các nạn nhân đi cấp cứu - Ảnh: VietNamNet Thời điểm xảy ra tai nạn, cabin xe tải có 9 người. Vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ và một người tử vong tại bệnh viện, gồm Hoàng Ngọc Anh (ngụ Quảng Bình), Nguyễn Văn Lĩnh (45 tuổi), Võ Thanh Tuấn (48 tuổi), Thái Thị Việt Kiều (44 tuổi, cùng ngụ thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định).

Năm người còn lại bị thương (có hai người đang nguy kịch) gồm Phan Văn Dũng (46 tuổi), Hoàng Công Dương (26 tuổi), Nguyễn Văn Bảy (46 tuổi, cùng ngụ thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định); Nguyễn Long Giang (33 tuổi, ngụ Quảng Bình), Bùi Thị Hòa (55 tuổi, ngụ Quảng Ngãi). Liên quan tai nạn trên, theo Sở Giao thông và Vận tải Phú Yên, trừ những người là nhà xe quê ở Quảng Bình, số còn lại chủ yếu là người dân lao động, trồng dưa hấu ở huyện Sơn Hòa. Họ theo xe tải để về quê, nhưng không may gặp sự cố.

Cấp cứu các nạn nhân tại BV Đa khoa Phú Yên - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Bệnh viện Đa Khoa tỉnh báo động đỏ cứu người - Ảnh: VOV Trong khi đó, ông Huỳnh Ngọc Sơn, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Phú Yên, thông tin, trong số 5 người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên có hai trường hợp vẫn còn hôn mê. Ba trường hợp còn lại bị đa chấn thương, xây xước khắp người, gãy chân tay... Theo thông tin từ VOV, bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên đang thực hiện quy trình báo động đỏ, huy động 50 y, bác sĩ, nhân viên khẩn trương cấp cứu các nạn nhân. Ngoài nữ nạn nhân đã tử vong, hiện 4 nam và 1 nữ nạn nhân còn lại đang được phẫu thuật, hồi sức tích cực. Trong số những người gặp nạn, phần lớn là người trồng dưa hấu ở huyện Sơn Hòa theo xe tải trên về quê ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Theo dữ liệu đăng kiểm, chiếc xe bị nạn 73H-009.42 là ôtô tải (có mui), nhãn hiệu Chenglong, sản xuất năm 2017, đăng ký lần đầu ngày 16/11/2018. Xe này có niên hạn sử dụng đến năm 2042. Phương tiện này có trọng tải cho phép tham gia giao thông 17,9 tấn; được kiểm định lần gần nhất là vào ngày 31/10/2022, còn thời hạn kiểm định đến ngày 30/10/2023. Chủ phương tiện là Hoàng Ngọc Anh (xã Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Theo quy định, xe này chỉ được phép chở hai người trên cabin.

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