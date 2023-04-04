Vào khoảng hơn 18h ngày 2/4, bệnh viện tiếp nhận 2 bệnh nhi trong tình trạng đa chấn thương nặng. Ở thời điểm nhập viện, cháu V. bị sốc mất máu, đa chấn thương phức tạp vùng tứ chi và đầu mặt. Vết thương dập nát phức tạp gãy hở cẳng tay phải; dập nát bàn tay trái; gãy hở độ IIIC xương chày phải; vết thương vùng gối trái; vết thương phức tạp vùng bàn chân.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào chiều ngày 3/4, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã phải huy động rất nhiều đơn vị máu để cứu 2 bệnh nhi là cháu Hồ Thị Khánh V. (SN 2015) và Hồ Trọng Anh Đ. (SN 2013), là nạn nhân trong vụ nổ khiến 2 người tử vong, 4 người bị thương tại xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu vào chiều qua (2/4).

Các bác sĩ đã nhanh chóng phẫu thuật cắt cụt cẳng tay phải, cắt ngón tay dập nát trái, kết hợp xương cẳng chân phải, lấy dị vật gối trái. Trong quá trình mổ, bệnh nhân ổn định, đã truyền 250ml khối hồng cầu trong mổ. Hiện, bệnh nhi đang phải thở máy; huyết động ổn định, tiếp tục truyền khối hồng cầu, huyết tương tươi đông lạnh, tủa lạnh yếu tố VIII, khối tiểu cầu.

Cháu V. phẫu thuật cắt cụt cẳng tay phải, cắt ngón tay dập nát trái, kết hợp xương cẳng chân phải, lấy dị vật gối trái - Ảnh: Báo Tiền Phong

Bệnh nhi Hồ Trọng Anh Đ. bị đa chấn thương, chấn thương bụng kín, hàm mặt và mắt, vết thương phức tạp phần mềm cẳng chân trái, vết thương hở dị vật đùi phải,… - Ảnh: Báo Tiền Phong

Bệnh nhi Hồ Trọng Anh Đ. bị đa chấn thương, chấn thương bụng kín, hàm mặt và mắt, vết thương phức tạp phần mềm cẳng chân trái, vết thương hở dị vật đùi phải,… Các bác sĩ đã tiêm cầm máu, băng ép vết thương, cố định cột sống cổ và cho bệnh nhân thở ô xy.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu xử trí tổn thương ở 2 chân. Bệnh nhân đã được cắt lọc, tạo hình vết thương phần mềm cẳng chân trái và lấy dị vật đùi phải. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển về Khoa Hồi sức Tích cực - Ngoại khoa để tiếp tục điều trị.

Xe đạp của 3 anh em ruột đi ngang qua gara, vào nhờ bơm xe - Ảnh: Báo Dân Trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Trí, vào khoảng 16h18 ngày 2/4, một vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại gara ô tô Lê Hiển làm 2 người tử vong, 4 người bị thương nặng, trong đó có 3 cháu nhỏ là anh em trong một gia đình.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: Lê Tiến H. (chủ gara ô tô Lê Hiển); Nguyễn Duy N. (người buôn sắt vụn, trú Nghệ An). Ba trẻ em bị thương gồm: Hồ Thị Khánh V. (SN 2015); Hồ Trọng N. (SN 2009) và Hồ Trọng Anh Đ. (SN 2013).