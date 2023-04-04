Sức khỏe hiện tại của thai phụ bị cây đổ đè trúng người ở TP.HCM

Xã hội 04/04/2023 06:22

Vào tối ngày 3/4, đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) thông tin về tình hình bệnh nhân nặng nhất trong vụ cây lớn bật gốc trước cổng trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1), khiến 7 người gặp nạn.

Theo thông tin từ VietNamNet, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM), thai phụ 32 tuổi đã được phẫu thuật khẩn cấp sau tai nạn cây đổ tại trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1). Các bác sĩ đã nỗ lực để bảo vệ tính mạng cho người bệnh.

Bác sĩ Hoàng Quốc Thắng, Phó trưởng khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết ca phẫu thuật kết thúc lúc 12h30 cùng ngày. Các bác sĩ đã tiến hành dẫn lưu màng phổi trái, may vết thương tầng sinh môn, đặt cố định ngoài khung chậu, khâu vết thương đùi bên trái, xuyên đinh kéo tạ chân trái cho thai phụ.

 

Trong quá trình phẫu thuật, người bệnh được truyền 4 khối hồng cầu và 4 đơn vị huyết tương đông lạnh. Tổn thương gan, thận tiếp tục theo dõi sát. Tính đến 16h ngày 3/4, người bệnh đang được an thần, thở máy.

"Kết quả siêu âm tại Khoa Gây mê hồi sức ghi nhận có túi thai vẫn đang còn trong tử cung. Các bác sĩ đang tích cực hồi sức sau mổ cho người bệnh", bác sĩ Thắng chia sẻ.

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Thai phụ 32 tuổi được phẫu thuật tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định sau tai nạn đổ cây - Ảnh: VietNamNet

Bên cạnh đó, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM, trong 2 bệnh nhân của vụ việc được đưa vào nơi này, có một trường hợp tên N.K.L. (55 tuổi) bị nứt xương sườn trái và 3 xương sườn phải. Sau khi chụp phim, các bác sĩ xác định bệnh nhân chưa có biến chứng gì ở phổi, vẫn đang tiếp tục được theo dõi, điều trị. Trường hợp còn lại đã được xuất viện.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, con bà L. là bé Đ.N. (13 tuổi), học sinh lớp 7 trường THCS Trần Văn Ơn vẫn đang được các bác sĩ theo dõi sát. Bệnh nhi này đã tỉnh, sinh hiệu ổn.

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Thai phụ đang được hồi sức tích cực sau ca mổ - Ảnh: Báo Dân Trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Trí, vào khoảng 7h ngày 3/4, cây me tây (cao khoảng 15m, đường kính gốc khoảng 1m) trong khuôn viên Trường THCS Trần Văn Ơn bất ngờ bật gốc, đổ xuống đường. Thời điểm này, có các phụ huynh và học sinh đang đứng phía bên ngoài cổng trường.

Vụ việc khiến 7 người bị thương, nhiều xe máy bị tán cây đổ đè làm hư hỏng. Các nạn nhân được đưa vào Bệnh viện quận 1 cấp cứu, sau đó, 5 trường hợp đã chuyển lên các bệnh viện tuyến trên.

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