Giá heo hơi xuống thấp kỉ lục, nông dân bất lực 'treo chuồng', còng lưng gánh nợ

“Không tính tiền giống, nuôi mỗi con heo trọng lượng từ 100 kg đến khi đạt 140kg sẽ "ngốn" chi phí chăn nuôi khoảng 1.700.000 đồng, gồm cả nhân công chăn nuôi, điện nước, thức ăn gia súc. Đó là chưa tính chi phí khấu hao trang trại. Nếu bán với giá 47.000 đồng/kg như hiện nay, mỗi con heo sau khi bán may mắn sẽ hòa vốn. Không may heo ốm hoặc chết vài con thì người nuôi lỗ nặng. Hiện để giữ chân người lao động và duy trì trang trại, tôi chỉ nuôi hơn 500 con, giảm 90% tổng đàn so trước đây”, anh Thịnh nói.

Anh Du Văn Tân, một chủ trang trại khác ở xã Ngọc Lũ cũng đang cầm cự nuôi hơn 50 con heo cho biết, người dân ở xã vài tháng nay chịu nghịch cảnh: càng nuôi càng lỗ, nuôi ít lỗ ít, không chăn nuôi thì không thua lỗ. Nguyên nhân là giá thức ăn chăn nuôi tăng cao nhiều tháng nay và vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, trong khi giá heo hơi giao dịch tại chuồng ở mức từ 45.000 - 47.000 đồng/kg, thấp kỷ lục kể từ năm 2019 đến nay.