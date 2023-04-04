Vụ cháu đâm ông bà ngoại hơn 80 tuổi ở Hưng Yên: Nạn nhân thứ 2 đã tử vong

Xã hội 04/04/2023 10:12

Liên quan đến vụ việc cháu đâm ông bà ngoại hơn 80 tuổi, ông Đào Quang L. đã tử vong lúc 22 giờ đêm ngày 3/4.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, liên quan đến vụ án cháu trai là Nguyễn Xuân Phú (30 tuổi, trú tại H.Kim Động, tỉnh Hưng Yên) sát hại ông bà ngoại tại Hưng Yên, vào sáng 4/4, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Duyên, Chủ tịch UBND xã Chính Nghĩa, cho biết ông L. đã tử vong lúc 22 giờ đêm qua (3/4). Thi thể của ông được đưa đến nhà xác Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên để gia đinh lo hậu sự.

Trước đó, bà Mạc Thị H. (81 tuổi, vợ ông L.) đã tử vong do vết thương quá nặng. Sáng hôm qua 3.4, thi thể bà H. cũng được người thân lo hậu sự tại nhà tang lễ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên.

Bước đầu điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên xác định, Nguyễn Xuân Phú là đối tượng đã nhiều lần được gia đình đưa đi bệnh viện điều trị thần kinh.

Vụ cháu đâm ông bà ngoại hơn 80 tuổi ở Hưng Yên: Nạn nhân thứ 2 đã tử vong - Ảnh 1
Vụ án khiến người dân thôn Tạ Trung, xã Chính Nghĩa chưa khỏi bàng hoàng - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào khoảng 2h ngày 2/4, sau khi nghe tiếng hô hoán tại nhà ông Đào Quang Lâm (SN 1938, trú tại thôn Tạ Trung, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên), Công an xã Chính Nghĩa cùng nhân dân địa phương nhanh chóng có mặt và phát hiện Nguyễn Xuân Phú là cháu ngoại ông L. đang dùng dao đâm ông L.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện vợ ông L.là bà Mạc Thị H. đang nằm và bị 1 con dao cắm vào đầu. Ngay sau đó, Công an xã Chính Nghĩa phối hợp với người dân khống chế đối tượng Phú. Qua kiểm tra sơ bộ xác định, bà H. đã tử vong; ông L. bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.

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Sau khi vụ lật xe dưa đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, chị Thái Thị Việt Kiều được xe cứu thương đưa về bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường.

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