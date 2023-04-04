Tiếng khóc xé lòng của vợ tài xế tử vong trong vụ lật xe dưa ở Phú Yên: 'Sao anh đi bỏ em lại'

Xã hội 04/04/2023 12:02

Tài xế Hoàng Ngọc A. là 1 trong 4 nạn nhân tử nạn trong vụ lật xe chở dưa hấu tại Km 3+700, Tỉnh lộ 643 thuộc (thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Theo thông tin từ VTC News, vào sáng ngày 4/4, chiếc xe cứu thương do nhóm phóng viên Báo điện tử VTC News kêu gọi hỗ trợ miễn phí đã đưa thi thể tài xế Hoàng Ngọc A. (32 tuổi) về đến quê nhà ở tiểu khu 2, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Hàng xóm, người thân ai cũng khóc thương người đàn ông đoản mệnh.

Chiếc xe dừng trước nhà, chị Đinh Thị Thu Hiền (vợ anh  Hoàng Ngọc A. ) ôm đầu ngã quỵ. “Anh ơi! Sao lại thế này, sao anh đi bỏ em lại. Anh nói vợ chồng tích góp mua xe, rồi cùng nhau nuôi con mà” – chị Hiền khóc nấc.

Tiếng khóc xé lòng của vợ tài xế tử vong trong vụ lật xe dưa ở Phú Yên: 'Sao anh đi bỏ em lại' - Ảnh 1
Chiếc xe vừa đến nhà, hàng xóm túa ra khóc thương cho người tài xế - Ảnh: VTC News
Tiếng khóc xé lòng của vợ tài xế tử vong trong vụ lật xe dưa ở Phú Yên: 'Sao anh đi bỏ em lại' - Ảnh 2
Người thân và hàng xóm không ngăn được dòng nước mắt tiếc thương người bị nạn - Ảnh: VTC News

Từ khi biết tin chồng mất do tai nạn giao thông, chị Hiền liên tục ngất lịm. Chị đòi theo xe vào đón chồng về nhưng người nhà không đồng ý vì sợ chị yếu sức, ngất xỉu.  Vợ chồng anh Hoàng Ngọc A. có 1 con gái 4 tuổi, cả gia đình ở chung với bố mẹ anh A.. Trước kia, anh chạy xe thuê. Hơn 1 năm trước, vợ chồng bàn bạc vay ngân hàng mua được chiếc xe tải chở hàng. Hằng ngày, chị Hiền làm công nhân ở khu công nghiệp gần nhà. 

Cách đây 3 ngày, anh A. từ Quảng Bình chở sắn vô Bình Định, rồi lên Gia Lai chở dưa hấu ra Hà Nội. Nhưng mới đi đến đoạn đường Phú Yên thì gặp nạn. Trước khi rời nhà đi chở hàng, anh dặn vợ ở nhà chăm sóc con, anh đi chuyến này về sẽ có đủ tiền đóng lãi ngân hàng.

“Tối đó, anh gọi về dặn dò đủ thứ. Anh nói phải 3, 4 hôm nữa anh mới về tới nhà. Giờ thì anh về sớm hơn nhưng đau lắm” - chị Hiền kể trong tiếng nấc.

 

Tiếng khóc xé lòng của vợ tài xế tử vong trong vụ lật xe dưa ở Phú Yên: 'Sao anh đi bỏ em lại' - Ảnh 3
Chị Hiền - vợ anh A. khóc nấc thành tiếng, chẳng còn đứng vững khi hay tin chồng mất - Ảnh: VTC News

Tài xế Hoàng Ngọc A. là một trong 4 nạn nhân tử nạn trong vụ lật xe chở dưa hấu tại Km 3+700, Tỉnh lộ 643 thuộc (thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Ngoài tài xế A., 3 nạn nhân khác đã được đưa về an táng tại quê nhà Bình Định vào chiều 3/4. Còn 5 nạn nhân bị thương hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Tiếng khóc xé lòng của vợ tài xế tử vong trong vụ lật xe dưa ở Phú Yên: 'Sao anh đi bỏ em lại' - Ảnh 4
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 9h ngày 3/4, tài xế Hoàng Ngọc Anh, 32 tuổi, chở dưa hấu theo hướng huyện Tuy An về huyện Sơn Hòa, khi đổ dốc qua xã An Mỹ thì lật vào vách núi. Tai nạn khiến 4 người tử vong, 5 người bị thương.

Bước đầu cơ quan điều tra nhận định, ô tô tải có khả năng bị mất phanh lúc đang đổ dốc, và chạy qua đoạn cua gấp dẫn tới sự cố, song đó chỉ mới là nhận định. Công an đang làm việc, lấy lời khai những người liên quan và hoàn tất khám nghiệm để làm rõ hơn sự việc.

Theo dữ liệu đăng kiểm, xe tải gặp nạn sản xuất năm 2017, thời hạn sử dụng đến năm 2042. Trọng tải xe gần 18 tấn, kiểm định lần gần nhất hôm 31/10/2022, còn thời hạn đến 30/10/2023. Ô tô tải được phép chở hai người. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra tai nạn cabin xe có 9 người là hai tài xế, em gái của chủ hàng và 6 người lao động hái dưa nhờ xe xin về nhà.

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